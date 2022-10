Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (pic)

Η επιστροφή του Σαρούνας Γιασικεβίτσους στο Κάουνας, για το παιχνίδι της Ζαλγκίρις με την Μπαρτσελόνα αναμένεται να συνδυαστεί με ένα κατάμεστο γήπεδο.

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια του αγώνα εξαντλήθηκαν για το παιχνίδι με τους Καταλανούς, με την Zalgirio Arena να φοράει τα... καλά της για να υποδεχτεί τον Σάρας και τους παίκτες του.

It’s going to be packed in #ZalgirioArena against FC Barcelona! Let’s do the same for game against Virtus? 💚



Tickets: https://t.co/4zng4iOgAo. pic.twitter.com/Zj0CBhjUT3