Στα... χνάρια του Λεμπρόν ο Μπρόνι: Έκλεισε το πρώτο deal για διαφήμιση (vid)

Αν και δεν έχει παίξει ακόμα ένα παιχνίδι ΝΒΑ, ο Μπρόνι Τζέιμς έχει καταφέρει ήδη να τραβήξει τα βλέμματα και να «χτίσει» το όνομά του, ως ένας εκκολαπτόμενος σούπερ σταρ.

Ο γιος του Λεμπρόν Τζέιμς φροντίζει να επεκτείνεται και σε δράσεις έξω από τις 4 γραμμές του γηπέδου.

Είναι χαρακτηριστικό πως έκλεισε συμφωνία με την Beats by Dre, για να διαφημίζει τα νέα ακουστικά της εταιρείας. Με την κίνηση αυτή έγινε ο πρώτος παίκτης του high school που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Αξίζει να αναφέρουμε πως τα εν λόγω ακουστικά προωθούσε και ο πατέρας του, Λεμπρόν, καθώς ήταν ο πρώτος αθλητής που είχε συνάψει συμφωνία με την εταιρεία στο μακρινό 2008.

