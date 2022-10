«Έδεσαν» Χάντερ για τα επόμενα 4 χρόνια οι Χοκς

Την περασμένη σεζόν η άνοδος στο παιχνίδι του ήταν αξιοσημείωτη. Ο ΝτεΆντρε Χάντερ κατάφερε να γίνει επιθετικός πόλος στο παιχνίδι των «γερακιών», πλαισιώνοντας τον Τρε Γιανγκ. Κάτι που θα κάνει για αρκετό καιρό ακόμα.

Με την προθεσμία για επέκταση των rookie συμβολαίων να εκπνέει τα ξημερώματα της Τρίτης, οι Χοκς προχώρησαν σε επέκταση στο συμβόλαιο του Χάντερ. Έτσι, έφτασαν σε deal για τα επόμενα 4 χρόνια, με τον εκρηκτικό άσο να λαμβάνει 95 εκατ. συνολικά, παραμένοντας κάτοικος Ατλάντα.

Official: De'Andre Hunter has agreed to a contract extension



