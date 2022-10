NBA 30 for 30: Οι παίκτες που αξίζει να δεις την φετινή σεζόν

Η έναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ πλησιάζει και το SDNA παρουσιάζει 30 περιπτώσεις παικτών που αξίζει να ξενυχτήσετε τους επόμενους μήνες, για διαφορετικούς λόγους.

H ώρα έφτασε. Το ΝΒΑ επιστρέφει στην καθημερινότητα και τα... ξενύχτια μας, για μια σεζόν που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια ομάδα που βρίσκεται στο θρόνο (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς) και αρκετοί δελφίνοι που θέλουν να της πάρουν το στέμμα. Για το λόγο αυτό άλλωστε και οι κινήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της off season σήκωσαν συζητήσεις και έφεραν νέα δεδομένα στη λίγκα.

Φέτος το θέαμα αναμένεται να παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και οι 30 ομάδες ενισχύθηκαν σημαντικά τους προηγούμενους μήνες και τα νέα δεδομένα σε Ανατολή και Δύση είναι πολλά. Την ίδια στιγμή που αρκετοί παίκτες έχουν ήδη ξεχωρίσει και «κουβαλούν» ένα ξεχωριστό hype ενόψει της νέας σεζόν.

Το ενδιαφέρον είναι σε υψηλά επίπεδα, όπως είναι φυσικό. Στο πλαίσιο αυτό το SDNA ξεχώρισε 30 περιπτώσεις παικτών που αξίζει να παρακολουθήσετε φέτος. Για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Από νεαρούς και εξελίξιμους παίκτες που έδειξαν τα πρώτα δείγματα πρόσφατα, μέχρι παίκτες πιο έμπειρους, που έχουν πολλές απαντήσεις να δώσουν.

Όλα αυτά σε ένα κείμενο 30 for 30. 30 ομάδες, 30 παίκτες!

Ατλάντα Χοκς: ΝτεΆντρε Χάντερ

Στο φινάλε της σεζόν όχι απλώς βελτίωσε το παιχνίδι του, αλλά υπήρχαν στιγμές που λειτουργούσε ως ηγέτης, ακόμα και τις στιγμές που στο παρκέ βρισκόταν δίπλα του ο Τρε Γιανγκ. Ο ΝτεΆντρε Χάντερ μπαίνει στην 4η σεζόν του στο ΝΒΑ πιο έτοιμος, πιο «ψημένος» και πιο αποφασισμένος από ποτέ. Και σε ένα άκρως ποιοτικό ρόστερ με παίκτες όπως ο Τρε Γιανγκ, ο Ντεζούντε Μάρεϊ, ο Κλιντ Καπέλα, εκείνος αναμένεται να φέρει το κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι της ομάδας από την Τζόρτζια.

Μπόστον Σέλτικς: Μάλκολμ Μπρόγκντον

Κατά γενική ομολογία ήταν το κομμάτι που έλειπε από το ρόστερ των Σέλτικς. Η κίνηση που χρειάζονταν για να πάνε στο επόμενο επίπεδο, να παρουσιαστούν ακόμα καλύτεροι και να αποφορτίσουν τον Μάρκους Σμαρτ. Ο Μάλκολμ Μπρόγκντον δεδομένα έχει ταλέντο και ποιότητα, αλλά τώρα καλείται να ανταπεξέλθει στην πιο μεγάλη πρόκληση της καριέρας του. Φορώντας την πιο ιστορική φανέλα του ΝΒΑ θα έχει ένα επιπλέον «βάρος» να δείξει πως μπορεί να ανταποκριθεί. Η δική του παρουσία θα είναι καθοριστική για τους Σέλτικς σε όλη τη σεζόν.

Μπρούκλιν Νετς: Έντομντ Σάμνερ

Οι Νετς κατάφεραν να κρατήσουν Κέβιν Ντουράντ και Κάιρι Ίρβινγκ στο ρόστερ τους. Αυτό από μόνο του είναι μεγάλη υπόθεση. Ταυτόχρονα όμως κατάφεραν να ενισχυθούν. Τι Τζέι Ουόρεν, Μαρκίφ Μόρις, Έντμοντ Σάμνερ είναι οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Κι αν για τους δύο πρώτους υπάρχει εικόνα σχετικά με το τι μπορούν να προσφέρουν, ο τρίτος, που έρχεται από αποχή την περασμένη σεζόν λόγω τραυματισμού, είναι ικανός να φέρει το απρόβλεπτο και να κάνει καλύτερη την ομάδα του και στις δύο πλευρές. Πραγματικό στοίχημα, που αν βγει για τους Νετς, θα τους κάνει ακόμα καλύτερους αθόρυβα και διακριτικά. Όπως ακριβώς αποκτήθηκε.

Σάρλοτ Χόρνετς: ΛαΜέλο Μπολ

Σε ένα καλοκαίρι που οι Χόρνετς κινήθηκαν σε ρηχά νερά, έχοντας να διαχειριστούν το σοβαρό θέμα με τον Μάιλς Μπρίντζες, το ρόστερ τους μοιάζει να βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Αυτό απαραίτητα δεν είναι κακό, την ίδια στιγμή που όλοι ξέρουν τι μπορούν να κάνουν. Μοιραία τα φώτα θα πέσουν ακόμα πιο έντονα στον ΛαΜέλο Μπολ, που μπαίνει στην 3η σεζόν του στο ΝΒΑ έτοιμος να εξελιχθεί σε superstar και να «κουβαλήσει» τους Χόρνετς. Ο ρόλος του δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως και οι απαιτήσεις που υπάρχουν προς το πρόσωπό του.

Σικάγο Μπουλς: Άγιο Ντοσούνμου

Στην rookie σεζόν του στο ΝΒΑ άφησε υποσχέσεις. Από παίκτης του ροτέισιον εξελίχθηκε σε βασικό γρανάζι των Σικάγο Μπουλς, σε ένα ρόστερ που δεσπόζουν οι Ζακ ΛαΒίν και ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν. Ο Άγιο Ντοσούνμου ετοιμάζεται για τη δεύτερη σεζόν του και αναμένεται οι προσδοκίες να είναι μεγαλύτερες. Εκείνος πάντως απέδειξε στην πρώτη του σεζόν πως δεν φοβάται. Το ίδιο μένει να κάνει και τώρα, που οι απαιτήσεις παραμένουν στο... ταβάνι για τους «Ταύρους».

Κλίβελαντ Καβαλίερς: Έβαν Μόμπλεϊ

Στην συζήτηση για το βραβείο του Rookie of the Year την περσινή σεζόν και σε ένα ρόστερ που, όπως είπε ο Ντόνοβαν Μίτσελ, στα χαρτιά δείχνει... τρομακτικό. Ο Έβαν Μόμπλεϊ αναμένεται να είναι κομβικός για τους Καβαλίερς τη φετινή σεζόν. Η ωριμότητα στο παιχνίδι του είναι παροιμιώδης, με τον ίδιο να έχει δουλέψει σκληρά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι Καβαλίερς κάνουν κρυφά όνειρα για μεγάλη πορεία και η παρουσία του Μόμπλεϊ μπορεί να κρίνει πολλά.

Ντάλας Μάβερικς: Κρίστιαν Γουντ

Η ανταλλαγή που χρειαζόταν όσο καμία άλλη η ομάδα του Ντάλας. Ο Κρίστιαν Γουντ έρχεται από δύο άκρως παραγωγικές σεζόν με τους Χιούστον Ρόκετς και μετακόμισε στο Ντάλας για να δώσει ποιότητα και ευελιξία στην φροντ λάιν των Μαβς. Ο τρόπος που θα παίξει δίπλα στον Λούκα Ντόντσιτς θα είναι κομβικός για την πορεία των Μαβς, που «γλυκάθηκαν» από την περσινή πορεία και θέλουν να βαδίσουν στον ίδιο δρόμο. Οι δυσκολίες θα είναι πολλές, όμως το ρόστερ μοιάζει ακόμα πιο γεμάτο, έστω κι αν έχασαν τον Τζέιλεν Μπράνσον, που πήγε στη Νέα Υόρκη.

Ντένβερ Νάγκετς: Μπόουνς Χάιλαντ

Στην πρώτη του σεζόν ήταν το «ακατέργαστο διαμάντι» των Νάγκετς. Στη δεύτερη σεζόν του οι προσδοκίες είναι ακόμα μεγαλύτερες. Για χάρη του άλλωστε αποχώρησαν οι Μόντε Μόρις και Ουίλ Μπάρτον. Με τον Τζαμάλ Μάρεϊ να επιστρέφει στη δράση, ο παίκτης που θα τον πλαισιώσει στην περιφέρεια θα είναι ο Μπόουνς Χάιλαντ. Η θετική αύρα του, η ατέρμονη επιθυμία για βελτίωση και η μαχητικότητά του είναι τρία στοιχεία που διακρίνουν το παιχνίδι του και στα οποία ποντάρει πολύ ο Μάικλ Μαλόουν ενόψει της νέας σεζόν. Στην οποία αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο, όντας πλέον ο τρίτος επιθετικός πόλος, μετά τους Νίκολα Γιόκιτς, Τζαμάλ Μάρεϊ.

Ντιτρόιτ Πίστονς: Τζέιντεν Άιβι

Οι Πίστονς έχουν κάνει «στροφή» χτίζοντας ομάδα για τα επόμενα χρόνια και ο απόφοιτος του Purdue είναι ο παίκτης στον οποίο θέλουν να βασίσουν πολλά για τα επόμενα χρόνια, προσθέτοντάς τον στους Κέιντ Κάνινγχαμ, Σαντίκ Μπέι. Ο Άιβι στο διάστημα που αγωνίστηκε στο Summer League άφησε υποσχέσεις, δείχνοντας πως είναι ένα... υβρίδιο Τζα Μοράντ. Στη μεγάλη σκηνή τα πράγματα θα είναι διαφορετικά βέβαια, όμως η πίστη όλων στο Ντιτρόιτ, όσον αφορά τις δυνατότητές του, είναι ακλόνητη. Και αυτό είναι το μεγάλο όπλο στη rookie σεζόν του.

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς: Τζέιμς Ουάισμαν

Έχοντας χάσει μια ολόκληρη σεζόν, λόγω τραυματισμού, πλέον μοιάζει με θηρίο στο κλουβί. Και κάθε φορά που πάτησε παρκέ στο Summer League έδειξε πόσο του είχε λείψει το παιχνίδι. Ο Τζέιμς Ουάισμαν αναμένεται να είναι το μεγάλο στοίχημα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς την ερχόμενη σεζόν, με τον χαρισματικό σέντερ να μπαίνει στη δράση με το... καλημέρα, κάνοντας προετοιμασία από τις πρώτες μέρες. Ένας υγιής και θετικός Ουάισμαν μπορεί να κρατήσει στο ίδιο υψηλό επίπεδο τους πρωταθλητές. Ου μη να τους κάνει ακόμα καλύτερους...

Χιούστον Ρόκετς: Αλπερέν Σενγκούν

Στην rookie σεζόν του ήρθε από το... πουθενά και έκανε τη διαφορά. Στο Eurobasket ήταν από τους στυλοβάτες της Τουρκίας. Στη δεύτερη σεζόν του αναμένεται να είναι ο βασικός σέντερ των Ρόκετς. Ο Αλπερέν Σενγκούν έχει κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός και αυτό χάρη στη σκληρή δουλειά και το υψηλό μπασκετικό IQ του. Την ερχόμενη σεζόν, έχοντας περισσότερες αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες στην επίθεση, αναμένεται να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερος, με τον Στέφεν Σάιλας να ποντάρει πολλά στο ταλέντο του.

Ιντιάνα Πέισερς: Μπένεντικτ Ματούριν

Τα δείγματα που έδειξε στο Summer League ήταν... τρομακτικά. Έκανε τη διαφορά σε κάθε βήμα και προκάλεσε τον θαυμασμό όλων. Ο Μπεν Ματούριν έχει αυτοπεποίθηση φτασμένου σταρ, δείγμα του πόσο πιστεύει στον εαυτό του. Ένα attitude που αναμένεται να φέρει και στο ΝΒΑ από την πρώτη κιόλας παρουσία του. Οι Πέισερς θέλουν να χτίσουν γύρω από αυτόν και τον Ταϊρίς Χαλιμπάρτον την ομάδα του μέλλοντος, οπότε σίγουρα αναμένεται να περάσει πολλά λεπτά στο παρκέ φέτος.

Λος Άντζελες Κλίπερς: Τζον Ουόλ

Ήδη ο ντόρος γύρω από τους Κλίπερς της νέας σεζόν είναι μεγάλος. Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ ξεκινούν τη σεζόν χωρίς τραυματισμούς, ενώ στο υπάρχον σύνολο προστέθηκε και ο Τζον Ουόλ, για να φτιάξει μια νέα Big-3. Έπειτα από 1,5 χρόνο αποχής από τη δράση ο άλλοτε παίκτης του Κεντάκι επιστρέφει γεμάτος κίνητρα και με έχοντας να δώσει πολλές απαντήσεις προς πάσα κατεύθυνση. Η δική του παρουσία μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες, όχι μόνο στη Δύση, αλλά σε ολόκληρο το ΝΒΑ.

Λος Άντζελες Λέικερς: Ντένις Σρέντερ

Η επιστροφή στους Λέικερς ήρθε με εμφατικό τρόπο. Έπειτα από ένα καταπληκτικό τουρνουά στο Eurobasket με την εθνική Γερμανίας, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και ήταν μέλος της κορυφαίας πεντάδας της διοργάνωσης. Ο Ντένις Σρέντερ έρχεται να «γεμίσει» την περιφέρεια των Λέικερς, έχοντας πολλά κίνητρα για να πετύχει σε αυτό το νέο κξεφάλαιο της καριέρας του. Υπό τις οδηγίες του Ντάρβιν Χαμ θα έχει ευκαιρίες να αναδείξει το ταλέντο του και να (απο)δείξει πως αξίζει να βρίσκεται στο υψηλότερο μπασκετικό επίπεδο. Θα έχει και το χώρο, αλλά και τους συμπαίκτες για να κάνει μια εξαιρετική σεζόν, άρα η μπάλα περνάει στα δικά του χέρια πλέον.

Μέμφις Γκρίζλις: Ντέσμοντ Μπέιν

Οι Γκρίζλις είναι νεανικοί, φιλόδοξοι, πεινασμένοι και ικανοί να πάνε άμεσα στο επόμενο επίπεδο. Ο Τζα Μοράντ αναμένεται να βρεθεί στη λίστα για το βραβείο του MVP, καθώς άπαντες τον περιμένουν ακόμα καλύτερο. Ο παίκτης που αλλάζει τις ισορροπίες όμως -και αναμένεται να το κάνει και φέτος- είναι ο Ντεσμόντ Μπέιν. Παίκτης που σουτάρει σταθερά με 40% στο τρίποντο και βγάζει μεγάλη συνέπεια στο παιχνίδι. Ο Μπέιν αναμένεται να είναι ακρογωνιαίος λίθος της ομάδας του Τέιλορ Τζένκινς και δείχνει ικανός να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο του παιχνιδιού του.

Μαϊάμι Χιτ: Μαξ Στρους

Μπήκε -σχεδόν- από το παράθυρο στο ρόστερ και όχι μόνο έμεινε, αλλά έκανε τη διαφορά. Ο Μαξ Στρους θα είναι για ακόμα μια σζόν ένα από τα μεγάλα όπλα των Χιτ στην περιφέρεια. Η συνέπειά του έξω από τα 7,25μ, η ενέργεια στην άμυνα και η προσήλωση στο πλάνο του Σποέλστρα τον καθιστούν σημαντικό ανά πάσα στιγμή. Κάτι που αναμένεται να γίνει και φέτος, με τον Στρους να έχει κομβικό ρόλο στο πλάνο των νέων Χιτ.

Μιλγουόκι Μπακς: ΜαρΤζόν Μπόταμπ

Στο ρόστερ της ομάδας που δεσπόζει η παρουσία του κορυφαίου -κατά γενική ομολογία- παίκτη του κόσμου (Γιάννης Αντετοκούνμπο) είναι αλήθεια πως δεν υπάρχουν παίκτες που δεν μπορείς να πεις ότι θα κάνουν την έκπληξη. Αν υπάρχει ένας τέτοιος, αυτός είναι ο ΜαρΤζόν Μπότσαμπ. Ο rookie των Μπακς εκπλήρωσε το όνειρό του, καθώς βρίσκεται στο ΝΒΑ και μάλιστα σε μια ομάδα με υψηλές απαιτήσεις. Μπορεί να βρει χρόνο και να γίνει μέλος του ροτέισιον, χάρη στο θράσος και την ενέργειά του στην άμυνα. Στοιχεία που ξεχώρισαν άμεσα ο Μάικ Μπουντενχόλζερ και οι συνεργάτες του.

Μινεσότα Τίμπεργουλβς: Έι Τζέι Λόσον

Όταν στο ρόστερ υπάρχουν παίκτες όπως ο Καρλ Άντονι Τάουνς, ο Ρούντι Γκομπέρ, ο Άντονι Έντουαρντς, ο Ντ'Άντζελο Ράσελ, λίγο πολύ περιμένεις ποιότητα και σταθερότητα. Υπάρχει και το απρόβλεπτο και αυτό μπορεί να το φέρει ο Έι Τζέι Λόσον. Παίκτης με τρομερή επαφή με το καλάθι, έγραψε τα δικά του χιλιόμετρα στην G-League και τώρα πήρε την ευκαιρία του με 2-way contract. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, που προσδίδει ακόμα περισσότερη ποιότητα σε ένα ρόστερ που ξεχειλίζει από αυτή.

Νιου Όρλινς Πέλικανς: Ζάιον Ουίλιαμσον

Φέτος είναι ένα από τα μεγάλα headlines της σεζόν. Η επιστροφή του στη δράση, που συνδυάστηκε με νέο πολυετές συμβόλαιο παρέχει στον Ζάιον Ουίλιαμσον δύο πράγματα: Κίνητρο να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά και σταθερότητα για το μέλλον του. Τα φώτα θα είναι όλα στραμμένα πάνω του στη Νέα Ορλεάνη, με την επάνοδό του στη δράση να είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα σε όλο το ΝΒΑ. Βέβαια, η συνθήκη αυτή μπορεί να βοηθήσει και παίκτες όπως ο Χερμπ Τζόουνς, ο Τρέι Μέρφι, ο Χοσέ Αλβαράδο να κάνουν τη διαφορά εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Άλλωστε οι Πέλικανς είναι νεανικοί και άκρως απρόβλεπτοι!

Νιου Γιορκ Νικς: Μάιλς ΜακΜπράιντ

Για χάρη του ο Τομ Θίμποντο ήταν έτοιμος να «θυσιάσει» ακόμα και τον Αρ Τζέι Μπάρετ. Αυτό από μόνο του αρκεί για να φανεί πόσο τον πιστεύουν στη Νέα Υόρκη. Ο Μάιλς ΜακΜπράιντ είναι ένας από τους επόμενους ηγέτες των Νικς και τη νέα σεζόν ο ρόλος του θα είναι πιο σημαντικός, έχοντας μεγαλύτερο μερίδιο στο επιθετικό κομμάτι. Η συνέπεια που έδειξε την περσινή σεζόν άλλωστε, «κέρδισε» άπαντες στη Νέα Υόρκη, με τους Νικς να πιστεύουν στις ικανότητές του.

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Τρε Μαν

Υπό κανονικές συνθήκες στη λίστα αυτή θα βρισκόταν το όνομα του Τσετ Χόλμγκρεν. Ο τραυματισμός του όμως στο παιχνίδι της Pro-Am League στο Σιάτλ τον έθεσε εκτός για όλη τη σεζόν, επιφέροντας ένα ισχυρό χτύπημα στους Θάντερ. Έτσι, στη λίστα μπαίνει ο Τρε Μαν, που έρχεται από εξαιρετική rookie σεζόν, αναμένεται να έχει αναβαθμισμένο ρόλο στο πλάνο του Νταϊγκνόλτ και άπαντες περιμένουν εξέλιξη από τον νεαρό άσο. Μένει να δικαιώσει τον ντόρο. Το σίγουρο είναι πως δεν φοβάται τις προκλήσεις.

Ορλάντο Μάτζικ: Πάολο Μπανκέρο

All eyes on him στο Ορλάντο! Ο Πάολο Μπανκέρο είναι με διαφορά ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ομάδας του και οι Μάτζικ φιλοδοξούν να χτίσουν πολλά γύρω από το ταλέντο και τις ικανότητές του. Ο Ιταλός άσος αναμένεται να πάρει πολύ χρόνο από τον Μόσλεϊ, ο οποίος τον προετοίμασε εντατικά ενόψει της νέας σεζόν. Στο Summer League έδειξε την ποιότητά του και αναμένεται να έχει ρόλο ηγέτη στους Μάτζικ της νέας εποχής.

Φιλαδέλφεια 76ερς: ΝτεΆντονι Μέλτον

Σε ένα ρόστερ που δεσπόζει η παρουσία ενός υποψηφίου MVP (Τζοέλ Εμπίιντ) και ενός γκαρντ από το (πολύ) πάνω ράφι (Τζέιμς Χάρντεν) η προσθήκη του ΝτεΆντονι Μέλτον πέρασε στα ψηλά, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα steals της φετινής σεζόν. Ο Μέλτον ήταν βασικό κομμάτι των Γκρίζλις, ερχόμενος από τον πάγκο και κάνοντας τη διαφορά σε πολλές περιπτώσεις. Κάτι που αναμένεται να συμβεί και στους νέους Σίξερς, προσφέροντας το κάτι παραπάνω στην περιφέρεια της ομάδας του. Με Αϊζάια Τζο, Μοντρέζλ Χάρελ, Φουρκάν Κορκμάζ, Πολ Ριντ ο πάγκος των Σίξερς δείχνει πολύ ποιοτικός και γεμάτος λύσεις.

Φοίνιξ Σανς: Κάμερον Τζόνσον

Οι Σανς πρόκειται για την ομάδα που πραγματικά δεν μπορείς να περιμένεις κάτι καινούργιο. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν καταφέρει να σταθεροποιηθούν στις κορυφαίες θέσεις του ΝΒΑ, με τον Μόντι Ουίλιαμς να έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό και γεμάτο ποιότητα σύνολο. Ο παίκτης που αναμένεται να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερος τη νέα σεζόν, πάντως, είναι ο Κάμερον Τζόνσον. Ο απόφοιτος του North Carolina τα τελευταία 2 χρόνια έγινε στυλοβάτης της 2nd unit των Σανς και τη νέα σεζόν αναμένεται να πάρει ακόμα περισσότερο χρόνο και περισσότερες ευκαιρίες επιθετικά.

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς: Νασίρ Λιτλ

Στο πρώτο μισό της περασμένης σεζόν έδειξε ικανός να ανεβάσει επίπεδο το παιχνίδι του. Ένας τραυματισμός όμως, σε συνδυασμό με την απόφαση των Μπλέιζερς να... κατεβάσουν ταχύτητες μετά τη διακοπή του All Star Game ουσιαστικά ολοκλήρωσε πρόωρα τη σεζόν του Νασίρ Λιτλ. Ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου όμως, ο εκρηκτικός φόργουορντ αναμένεται να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερος. Δούλεψε σκληρά σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και φέτος αναμένεται να είναι ο παίκτης-κλειδί μιας ομάδας που στοχεύει πολύ ψηλά και θέλει να επιστρέψει στα πλέι οφ.

Σακραμέντο Κινγκς: Κίγκαν Μάρεϊ

Αν υπάρχει ένας παίκτης που «κουβαλάει» τεράστιο hype από το καλοκαίρι έως και σήμερα, αυτός χωρίς αμφιβολία είναι ο Κίγκαν Μάρεϊ. Ο rookie φόργουορντ των Σακραμέντο Κινγκς χάρισε πολλές δυνατές στιγμές στο Summer League και έδειξε ότι έχει την ποιότητα να σταθεί σε υψηλό επίπεδο. Τη νέα σεζόν αναμένεται να έχει βασικό ρόλο στο πλάνο των νέων «βασιλιάδων». Διακρίνεται για την ωριμότητα και το θράσος που βγάζει στην επίθεση, αλλά και για το γεγονός ότι δεν φοβάται να εκτελέσει όταν η μπάλα είναι βαριά. Με το... καλημέρα στους υποψηφίους για το βραβείο του rookie of the year.

Σαν Αντόνιο Σπερς: Τζέρεμι Σόχαν

Μόνο και μόνο το γεγονός πως είναι το πιο υψηλό draft pick των Σαν Αντόνιο Σπερς από την εποχή του Τιμ Ντάνκαν αρκεί για να δείξει τον ντόρο γύρω από τον Τζέρεμι Σόχαν. Ο Πολωνός απόφοιτος του Baylor μπαίνει στο ΝΒΑ με εξαιρετικές περγαμηνές και φιλοδοξίες για σπουδαία πράγματα. Στο ανανεωμένο ρόστερ των Σπερς αναμένεται να έχει πολύ σημαντικό ρόλο και πολλά βλέμματα αναμένεται να στραφούν πάνω του. Είναι στο χέρι του να επικυρώσει τον ντόρο.

Τορόντο Ράπτορς: Πρέσιους Ατσίουα

Στην πρώτη του «γεμάτη» σεζόν στο Τορόντο έδειξε πως δεν είναι απλά ένας παίκτης που συμπληρώνει το ρόστερ. Φέτος αναμένεται να έχει περισσότερες αρμοδιότητες και ευθύνες και αναβαθμισμένο ρόλο στην επίθεση. Ο Πρέσιους Ατσίουα μπαίνει στην 3η σεζόν του στο ΝΒΑ πιο αποφασισμένος και πιο ώριμος από κάθε άλλη φορά. Το μακρινό σουτ του παραμένει ένα από τα μεγάλα όπλα του και το σώμα του, το οποίο δυνάμωσε ακόμα περισσότερο φέτος, είναι ο οδηγός για μια ακόμα καλύτερη παρουσία στο ΝΒΑ.

Γιούτα Τζαζ: Τζάρεντ Βάντερμπιλτ

Σε ένα καλοκαίρι γεμάτο αλλαγές οι Γιούτα Τζαζ άλλαξαν... δέρμα, μπαίνοντας σε νέα εποχή. Η αλήθεια είναι πως θα υπάρχουν αρκετοί παίκτες που αξίζει να δει κάποιος. Ένας εξ αυτών όμως μπορεί να κάνει το step up και να πραγματοποιήσει σεζόν πολύ υψηλού επιπέδου. Ο Τζάρεντ Βάντερμπιλτ ήταν ο παίκτης που έκανε τη... βρώμικη δουλειά στους Τίμπεργουλβς. Τώρα, στο Σολτ Λέικ αναμένεται να βγει μπροστά και να πάρει ρόλο στην επίθεση. Το πώς θα ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα θα είναι και το βαρόμετρο για τους νέους Τζαζ. Την πρώτη ύλη πάντως την έχει και με το παραπάνω...

Ουάσιγκτον Ουίζαρντς: Μόντε Μόρις

Όλες οι κινήσεις των Ουίζαρντς το φετινό καλοκαίρι έγιναν με έναν στόχο: να μπει η ομάδα στα πλέι οφ και να πραγματοποιήσει σεζόν για μεγάλα πράγματα. Πολλά θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο ο βασικός πλέι μέικερ της ομάδας του Ουές Ανσέλντ τζούνιορ ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ο Μόντε Μόρις αναμένεται να πλαισιώσει τον Μπράντλεϊ Μπιλ και να πάρει το κουμάντο της ομάδας, ως playmaker. Η δική του παρουσία θα καθορίσει και τη σεζόν, σε μεγάλο βαθμό. Ο Big Game Tae έχει μια τεράστια πρόκληση, να δείξει πως μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής σε ομάδα υψηλών απαιτήσεων. Τώρα είνα