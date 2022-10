Λεμπρόν Τζέιμς: 20 χρόνια Striving for Greatness

Δόξα, φήμη, λάμψη, μεγάλες στιγμές, διακρίσεις, τίτλοι, αναγνώριση. Ο Λεμπρόν Τζέιμς μπαίνει στην 20η σεζόν του στο NBA και το SDNA ξεχωρίζει 20 στιγμές που το «Just a kid from Akron» ανάγκασε τον κόσμο να υποκλιθεί στο μεγαλείο του.

«More than an athlete», «A kid from Akron», «The King», «The Chosen One». Με όποια φράση κι αν τον συνδυάσεις, το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Ο Λεμπρόν Ρέιμον Τζέιμς Σίνιορ δεν είναι ένας απλός αθλητής του ΝΒΑ, δεν είναι μια απλή υπόθεση παίκτη και προφανώς είναι από αυτούς που άλλαξαν μια για πάντα το παιχνίδι.

Μέσα κι έξω από τις τέσσερις γραμμές.

Αυτή την ικανότητα, αυτό το χάρισμα, το διαθέτουν μόνο άνθρωποι με ισχυρή προσωπικότητα, με εκτόπισμα και μοναδική εμβέλεια. Όπως ακριβώς και ο Λεμπρόν Τζέιμς, που την φετινή σεζόν γράφει ιστορία, κλείνοντας 20 χρόνια στο ΝΒΑ.

20 χρόνια δόξας, μεγαλείου, στιγμών μοναδικών. Αλλά και 20 χρόνια με αναποδιές, με τραυματισμούς, με πικρές ήττες και απώλειες τίτλων. Όλες οι δυσκολίες και όλα όσα βίωσε με το πέρας των ετών τον σφυρηλάτησαν, τον ατσάλωσαν και τον έκαναν ακόμα πιο ισχυρό. Δίνοντάς του μια θέση την οποία αξίζει στον απόλυτο βαθμό.

Μια θέση στον Πάνθεον των σπουδαιότερων που πάτησαν παρκέ. Θέση μοναδική στα χρονικά του ΝΒΑ και του μπάσκετ γενικότερα.

Λίγο πριν από την έναρξη της 20ης ιστορικής σεζόν του «βασιλιά», πάμε ένα ταξίδι στο χρόνο, για να θυμηθούμε το πώς ξεκίνησε να «χτίζεται» ο μύθος του Λεμπρόν Τζέιμς, πώς έγινε ο παίκτης-σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, αλλά και το τι κληρονομιά αφήνει, έχοντας «επενδύσει» ώρες ατελείωτες σε αυτό που αγαπάει και του δίνει ζωή, στο μπάσκετ!

Η μέρα που μπήκε στο ΝΒΑ

26 Ιουνίου 2003. Η μέρα κατά την οποία ξεκίνησαν όλα. NBA Draft 2003. Μια τάξη γεμάτη παίκτες που λίγα χρόνια αργότερα θα γίνονταν θρύλοι στη λίγκα. Καρμέλο Άντονι, Ντουέιν Ουέιντ, Κρις Μπος, Κάιλ Κόρβερ. Όλους όμως τους επισκίαζε ένα παιδί από το Άκρον του Οχάιο, που δεν χρειάστηκε καν να μπει στο NCAA για να φτάσει στο νο.1

Ο Λεμπρόν Τζέιμς από εκείνα τα χρόνια θεωρούνταν generational talent. Το κλειστό του High School στο οποίο αγωνιζόταν ήταν κατάμεστο κάθε φορά, για να θαυμάσουν άπαντες τον επόμενο μεγάλο σταρ του ΝΒΑ. To St. Vincent-St. Mary High School είχε γίνει place to be, για χάρη του. Είχε «κλειδώσει» το νο.1 της διαδικασίας από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε. Χωρίς υπερβολή. Και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, η ομάδα της Πολιτείας του, τον επέλεξε στο νο.1 και αμέσως του έδωσε τα κλειδιά του ηγέτη!

Το βραβείο Rookie of the Year

Οι Καβαλίερς με το... καλημέρα του έδωσαν τα κλειδιά του ηγέτη και «χτίστηκαν» γύρω του. Στο πρόσωπο του Λεμπρόν άλλωστε έβλεπαν τον παίκτη που θα τους οδηγούσε στην κορυφή του ΝΒΑ, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν σε καμία συνθήκη.

Το πρώτο... μήνυμα ήρθε παρ' ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να μπει στα πλέι οφ. Οι Καβαλίερς της σεζόν 2003-04 είχαν ρεκόρ 35-47, τερματίζοντας 9οι στην Ανατολή, μία νίκη μακριά από την 8η θέση και τους Μπόστον Σέλτικς (36-46). Ο «Βασιλιάς» όμως πήρε το πρώτο του ατομικό βραβείο, καθώς αναδείχθηκε Rookie of the Year.

Ήταν ξε αρχής το απόλυτο φαβορί για το βραβείο αυτό και επιβεβαίωσε τις προσδοκίες. Ήταν το πρώτο σε μια σειρά διακρίσεων, που κρατούν ως και σήμερα.

Το πρώτο triple double

Από την πρώτη στιγμή που πάτησε παρκέ στο ΝΒΑ έκανε αισθητή την παρουσία του. Ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης των Καβαλίερς και ο άνθρωπος που τους οδηγούσε εντός παρκέ. Παρ' όλα αυτά, στην rookie σεζόν του στο ΝΒΑ δεν κατέγραψε κάποιο triple double.

Αυτό ήρθε στα μέσα της δεύτερης σεζόν του, 2004-05. Στις 19 Ιανουαρίου, απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, ο Λεμπρόν μέτρησε 27 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ, στη νίκη των Καβαλίερς με 107-101, εκτός έδρ;ας.

Έκτοτε ακολούθησαν 104 ακόμα triple doubles από τον Λεμπρόν, που στα 19 χρόνια καριέρας στη λίγκα μετράει 105 βραδιές με triple double figures.

Η σεζόν 2006-07

Μετά την rookie σεζόν του, που φρόντισε να δείξει πως ήρθε για να... μείνει, οι δύο σεζόν που ακολούθησαν ήταν, επί της ουσίας, μια προετοιμασία για τον χαρακτήρα σούπερ σταρ που έχτιζε. Και αυτός ξεδιπλώθηκε σε όλο του το μεγαλείο κατά τη διάρκεια της σεζόν 2006-07 με τους Καβαλίερς να ανεβαίνουν επίπεδο.

Οι Καβς για δεύτερη διαδοχική σεζόν μέτρησαν 50 νίκες σε regular season, τερματίζοντας δεύτεροι στην Ανατολή. Ο Λεμπρόν ήταν σε... ημιάγρια κατάσταση με 27,3 πόντους, 6,7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1,6 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Ήταν το απόλυτο σημείο αναφοράς. Και ο παίκτης που πήρε στις πλάτες του την ομάδα στα δύσκολα. Όπως συνέβη και στους τελικούς της Ανατολής, απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Ο «Βασιλιάς» με μια μεγαλειώδη εμφάνιση στο Game 5 των τελικών της Ανατολής (48 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ) οδήγησε σε θρίαμβο και σε πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ, για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Εκεί βρήκαν στον δρόμο τους τους Σαν Αντόνιο Σπερς, που είχαν και την ποιότητα και την εμπειρία να ελέγξουν την σειρά και να ρίξουν στο καναβάτσο εύκολα τους Καβαλίερς με 4-0. Η πρώτη παρουσία του Λεμπρόν σε τελικούς όμως ήταν απλώς το προμήνυμα.

To πρώτο βραβείο NBA MVP

Την σεζόν 2008-09 ο πήχης ανέβηκε ακόμα περισσότερο. Οι Καβαλίερς έδειχναν έτοιμοι για σπουδαία πράγματα, με τον Λεμπρόν απόλυτο ηγέτη και σταδιακά να παίζει όλο και καλύτερο μπάσκετ. Εικόνα πλήρους παίκτη, που ήξερε πώς να κυριαρχήσει από τις πρώτες του στιγμές πάνω στο παρκέ. Και κανείς δεν είχε απάντηση γι αυτόν.

Εκείνη τη σεζόν διέλυσε τα κοντέρ. 28,4 πόντοι, 7,6 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ, 1,7 κλεψίματα, 1,2 τάπες. Ο «Βασιλιάς» έφτασε στο θρόνο του, καθώς αναδείχθηκε MVP εκείνης της σεζόν. Με τρόπο επιβλητικό, αποστομωτικό, που δεν άφηνε περιθώρια να αμφισβητηθεί η κυριαρχία του.

Όσοι τον παρακολουθούσαν άλλωστε είχαν να πουν μόνο ένα πράγμα. Η σεζόν εκείνη ήταν μια από τις πληρέστερες που έκανε παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ!

The decision

Και φτάνουμε στο καλοκαίρι του 2010. Ένα καλοκαίρι ταραχώδες, στο οποίο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ξανά ο Λεμπρόν Τζέιμς για έναν απλό λόγο: με το πέρας της σεζόν 2009-10 έγινε free agent και θα μπορούσε να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει για το μέλλον του στη λίγκα.

Η ελπίδα όλων ήταν να παραμείνει στην ομάδα της πόλης του, να συνεχίσει να φορά τη φανέλα των Καβαλίερς. Την 8η Ιουλίου του 2010 όμως, γράφτηκε ιστορία. Μέσα από μια εκπομπή στο ESPN, με τίτλο "The Decision", o Λεμπρόν ανακοίνωνε την απόφαση που ήθελε να ακούσει όλος ο πλανήτης, σε ποα ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του;

Μπουλς, Κλίπερς, Νικς, Νετς, Καβαλίερς επιθυμούσαν να τον ντύσουν στα χρώματά τους. «Παίρνω το ταλέντο μου και μετακομίζω στη South Beach για να ενταχθώ στους Μαϊάμι Χιτ», ήταν τα λόγια που βγήκαν από το στόμα του, με τον Λεμπρόν να σοκάρει τον πλανήτη και εκείνη τη στιγμή να γίνεται persnona non grata στο Κλίβελαντ.

Μερικά χρόνια αργότερα θα παραδεχτεί πως η κίνηση να ανακοινώσει την απόφασή του στην τηλεοπτική εκπομπή του ESPN ήταν λάθος, τονίζοντας πως θα μπορούσε να χειριστεί αλλιώς την όλη υπόθεση.

Το παιχνίδι που τον άλλαξε επίπεδο

Η πρώτη του σεζόν στο Μαϊάμι »σημαδεύτηκε» από την ήττα στους τελικούς του ΝΒΑ απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς του Ντιρκ Νοβίτσκι. Λίγο μετά το lockout, τα Χριστούγεννα του 2011, το ΝΒΑ επανήλθε στην καθημερινότητα, με τους Χιτ να είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στον τίτλο, με τον Λεμπρόν να μοιράζεται το παρκέ με τους Ντουέιν Ουέιντ και Κρις Μπος.

Η επιτυχία ήταν μονόδρομος, όμως για να φτάσουν σε αυτή ο Λεμπρόν έπρεπε να ξεπεράσει τον εαυτό του. Στη σειρά με τους Μπόστον Σέλτικς οι Χιτ ηττήθηκαν στην American Airlines Arena στο Game 5 και το φάσμα του αποκλεισμού ήταν ορατό. Σε μια περίοδο μάλιστα που η κριτική στο πρόσωπο του Τζέιμς γινόταν όλο και πιο έντονη, κάνοντας λόγο για έλλειψη σκληράδας, απουσία ηγετικών χαρακτηριστικός, ηττοπάθεια.

Η απάντηση ήρθε εμφατικά στο Game 6 των τελικών της Ανατολής. Με μια εμφάνιση βγαλμένη από τις πιο χρυσές στιγμές του, ο «Βασιλιάς» έκανε άπαντες να υποκλιθούν με 45 πόντους και 15 ριμπάουντ, μέσα στο TD Garden.

Ήταν το παιχνίδι που άλλαξε την μοίρα των Χιτ εκείνη τη σεζόν και ταυτόχρονα άλλαξε το επίπεδο του παίκτη Λεμπρόν Τζέιμς.

Το πρώτο πρωτάθλημα

Μετά από μια σπουδαία σειρά με τους Σέλτικς, υπήρχε μόνο ένας δρόμος για τον Λεμπρόν και τους Χιτ, η κατάκτηση του τίτλου. Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ήταν νεανικοί και φιλόδοξοι εκείνη τη σεζόν. Όμως οι Χιτ ήταν πανέτοιμοι για να φτάσουν στην κορυφή και να φορέσουν το δαχτυλίδι.

Και το κατάφεραν. Η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα κυριάρχησε στη σειρά, δεν είχε αντίπαλο και στο τέλος έφτασε στο δεύτερο πρωτάθλημά της. Όμως το πιο σημαντικό ήταν πως ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου, ο Λεμπρόν Τζέιμς, φόρεσε το δαχτυλίδι του πρωταθλητή για πρώτη φορά στην καριέρα του. Έπειτα από 8 χρόνια που προσπαθούσε να κατακτήσει τον τίτλο, αυτό συνέβη το 2012.

Είχε ήδη μπει το νερό στ' αυλάκι.

Το back2back

Οι Χιτ μπήκαν και την επόμενη σεζόν σε θέση ισχύος, έχοντας τη στόφα και τον κορμό της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν. Κάτι που ήρθαν να επιβεβαιώσουν με την εικόνα τους οι παίκτες του Σποέλστρα πάνω στο παρκέ.

Η έλευση του Ρέι Άλεν έφερε ακόμα μια απειλή από την περιφέρεια. Και όπως αποδείχθηκε στη σειρά με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, στους τελικούς του ΝΒΑ, η παρουσία του ήταν καθοριστική. Διότι έβαλε το πιο μεγάλο σουτ της σειράς, στέλνοντας το Game 6 στην παράταση.

Από εκεί και πέρα ανέλαβε δράση ο «Βασιλιάς». Ο Λεμπρόν δεν άφησε να χαθεί το πρωτάθλημα, πήρε... προσωπικά την κατάσταση στον 7ο τελικό απέναντι στους Σπερς και φόρεσε το δεύτερο δαχτυλίδι του, με τρόπο εκκωφαντικό. Πλέον ήταν απόλυτα δίκαια ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου εκείνη τη στιγμή.

Η επιστροφή στο σπίτι

Στα 4 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα των Χιτ πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα και 2 παρουσίες σε 4 τελικούς ΝΒΑ ακόμα. Ήταν φανερό όμως πως ήθελε μια αλλαγή στην καριέρα του, ήθελε να κάνει κάτι για την πόλη του, για το μέρος που μεγάλωσε.

Στις 11 Ιουλίου του 2014, ο «βασιλιάς» πήρε την μεγάλη απόφαση. Με 4 λέξεις φρόντισε να πει τα πάντα.

«I'm coming home», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Τζέιμς που έκανε πράξη αυτό που περίμεναν όλοι οι φίλοι των Καβαλίερς, επέστρεψε στο Κλίβελαντ!

Η ιστορική τάπα στον Ιγκουοντάλα

Η αποστολή του ήταν ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή: να οδηγήσει τους Καβς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ευθύνη αυτή βάραινε κάθε βήμα, κάθε απόφαση και κάθε κίνησή του με τη φανέλα των Καβαλίερς. Όλα τα φώτα ήταν στραμμένα πάνω του, όμως απέναντί του είχε μια καλοκουρδισμένη μηχανή, τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Το 2015 οι «πολεμιστές» έφτασαν στην κατάκτηση του τίτλου, απέναντι στους Καβαλίερς των πολλών απουσιών (εκτός δράσης Ίρβινγκ και Λοβ), όμως το 2016 ο Τζέιμς ήταν αποφασισμένος, Με τη σειρά στο 3-1 υπέρ των Ουόριορς κατάφερε να γυρίσει τον διακόπτη για την ομάδα του. Πήρε... μόνος του τα 2 επόμενα παιχνίδια, ισοφαρίζοντας σε 3-3 τη σειρά των τελικών.

Και στο Game 7 χάρισε ένα από τα πιο εμφατικά highlight της δεκαετίας. Έκοψε στα ίσα τον Αντρέ Ιγκουοντάλα, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, σε μια τάπα που μνημονεύεται ως και σήμερα. Η τάπα-μισός (και βάλε) τίτλος δια χειρός Βασιλιά.

«Cleveland, this is for you»

Η κόρνα της λήξης του Game 7 στην Orackle Arena βρήκε τους Καβαλίερς θριαμβευτές και πρωταθλητές ΝΒΑ για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Και τον Λεμπρόν δακρυσμένο στην αγκαλιά των συμπαικτών του να ζει κάθε στιγμή σαν να είναι η πρώτη φορά που φτάνει σε επιτυχία.

Με το πέρας της σειράς των τελικών χάρισε ακόμα ένα highlight. Η ατάκα «Cleveland, this is for you», σημάδεψε όλη τη σειρά των τελικών, αλλά και όλη τη σεζόν. Ο Λεμπρόν κατάφερε να οδηγήσει τους Καβαλίερς στην κορυφή!

Η μετακόμιση στο Λος Άντζελες

Μετά το Κλίβελαντ ακολούθησε ένας ακόμα σταθμός στην μεγάλη καριέρα του στο ΝΒΑ. ο τελευταίος έως και σήμερα. Το 2018 οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν την κίνηση ματ και υπέγραψαν τον «βασιλιά» με πολυετές συμβόλαιο, έχοντας έναν και μοναδικό στόχο, να επιστρέψουν στην κορυφή του ΝΒΑ.

Το μείγμα Λέικερς-Λεμπρόν έμοιαζε εκρηκτικό από την αρχή, με την λάμψη του Τζέιμς να ενώνεται με τον... κοσμοπολίτικο χαρακτήρα των Λέικερς, που κουβαλούν την κληρονομιά του Showtime, του Κόμπε και του Σακ. Πλέον ανάμεσα στους θρύλους και τα μεγάλα ονόματα που φόρεσαν την ένδοξη φανέλα τους ήταν και ο Λεμπρόν.

Το πρωτάθλημα για τον Κόμπε

Η σεζόν 2019-20 ήταν περίεργη από πολλές απόψεις. Τον Φεβρουάριο του 2020 ο Κόμπε Μπράιαντ «έφυγε» από τη ζωή, εντελώς ξαφνικά και άδικα, βυθίζοντας στο πένθος τον πλανήτη. Ο Λεμπρόν από την πρώτη στιγμή ένιωσε μια παραπάνω ευθύνη να κάνει αυτό για το οποίο μετακόμισε στο Λος Άντζελες, να κατακτήσει τον τίτλο.

Στην πορεία ωστόσο ήρθε η εξάπλωση του κορωνοϊού, που παρέλυσε τον πλανήτη και έφερε lock down στο ΝΒΑ. Με την σεζόν να αρχίζει ξανά στη «φούσκα» του Ορλάντο, το καλοκαίρι, οι Λέικερς είχαν έναν και μόνο στόχο, να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Και φάνηκαν συνεπείς στο ραντεβού και απέναντι στους Χιτ κατάφεραν να φτάσουν στο 17ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.

Ήταν το 4ο για τον «βασιλιά», που κατάφερε να στεφτεί πρωταθλητής με τρίτη διαφορετική ομάδα στο ΝΒΑ. Στο πάνθεον και με τη βούλα!

Τα μεγάλα σουτ

Σε μια καριέρα που πλέον μπαίνει στην 20η σεζόν της, όπως είναι φυσικό οι μεγάλες στιγμές που χάρισε ήταν πολλές. Πάρα πολλές. Τόσες που θα χρειαστούν πολλές ώρες για να της απαριθμεί ο καθένας.

Από το clutch τρίποντο απέναντι στους Ουόριορς, στο play-in του 2021, στο τρίποντο που έκανε την Ουάσιγκτον να... σωπάσει, στο buzzer beater απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ στους τελικούς της Ανατολής. Ο «Βασιλιάς» είχε τον τρόπο του να μιλάει στο τέλος.

Απολαύστε τον...

H Σαϊτάμα του 2006 και η Redeem Team του 2008

Σε μια καριέρα με τόσες λαμπρές στιγμές, υπάρχουν και εκείνα τα παιχνίδια που αλλάζουν τον ρου και λειτουργούν ως... ηλεκτροσόκ. Ως τέτοιο άλλωστε ήταν ο ημιτελικός του Μουντομπάσκετ της Ιαπωνίας, το 2006, απέναντι στην Εθνική ομάδα. Η «επίσημη αγαπημένη» κέρδισε τους Αμερικανούς στο ίδιο τους το παιχνίδι. Πράγμα που έκαναν να συνειδητοποιήσουν 2 χρόνια οι Αμερικανοί.

Ένας λόγος άλλωστε για τη δημιουργία της Redeem Team του 2008, με τον Κόμπε Μπράιαντ σε θέση οδηγού, ήταν και αυτή, να ξορκίσουν τον.... δαίμονα της Εθνικής από το 2006. Και το κατάφεραν. Στην Κίνα, το 2008, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Αμερικανοί επέστρεψαν στην κορυφή και το έκαναν με στυλ, αφήνοντας στο παρελθόν τα δύσκολα προηγούμενα χρόνια.

Ο Λεμπρόν των ρεκόρ

O άνθρωπος των ρεκόρ, ο άνθρωπος που διαλύει όλα τα κοντέρ με την συνέπεια και την απαράμιλλη επιθυμία του να γίνεται καλύτερος σε όλα τα επίπεδα. Ο «Βασιλιάς» μπορεί να περηφανεύεται για την κληρονομιά που έχει αφήσει στο ΝΒΑ. Ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα, παίκτες θα μπορούν να μπουν στην ίδια πρόταση με τον εμβληματικό φόργουορντ.

Ο ένας -πολύ- βασικός λόγος είναι πως είναι ο μοναδικός παίκτης στα χρονικά του ΝΒΑ με 30.000+ πόντους, 10.000+ ριμπάουντ και 10.000+ ασίστ.

Φέτος θα γίνει ο παίκτης με τις περισσότερες παρουσίες σε All Star Game (έχει ως ώρας 18 παρουσίες και βρίσκεται μαζί με Κόμπε Μπράιαντ και Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ στην κορυφή).

Είναι ο παίκτης με τα περισσότερα παιχνίδια, τις περισσότερες νίκες και τους περισσότερους πόντους στα πλέι οφ

Είναι ο παίκτης με τα περισσότερα παιχνίδια 20+, 25+ και 30+ πόντων στο ΝΒΑ

Είναι ο παίκτης με τα περισσότερα συνεχόμενα παιχνίδια με διψήφιο αριθμό πόντων (1.036).

Είναι ο παίκτης με τα περισσότερα βραβεία παίκτη της εβδομάδας (64) και μήνα (46) στο ΝΒΑ)

Είναι ο παίκτης με τις περισσότερες παρουσίες σε All-NBA Team (13).

Και φέτος θα γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ. Απλά, Λεμπρόν Τζέιμς!

Η κοινωνική προσφορά του

Πίσω από τον παίκτη και την λάμψη που κουβαλάει η προσωπικότητά του, που «χτίστηκε» με κόπο, ιδρώτα, αίμα και ατελείωτες ώρες δουλειάς, υπάρχει ένας άνθρωπος που δείχνει σε κάθε ευκαιρία πως δεν μένει στα μπασκετικά δρόμενα, αλλά φροντίζει να ασχολείται με τον διπλανό του και να κάνει την κοινωνία καλύτερη.

Δεν είναι λίγες οι φορές που βοήθησε στην αναδόμηση του High School στο οποίο φοίτησε πριν πάει στο ΝΒΑ, ενώ αποτελεί την μεγαλύτερη διαφήμιση για τον τόπο καταγωγής του, το Άκρον του Οχάιο, όπου η κοινωνική προσφορά του είναι τεράστια. Το «Just a kid from Akron» είναι η απόλυτη υπενθύμιση πως ποτέ δεν ξεχνάει το πού ξεκίνησε και από πού πήρε τις βάσεις για να γίνει αυτό που είναι σήμερα.

Επιπλέον, στο Άκρον έχτισε ένα σχολείο, το «I Promise School», σε μια κίνηση που έδειξε πως κράτησε την... υπόσχεσή του να στηρίξει τον τόπο του και σε εκπαιδευτικό επίπεδο, θέλοντας τα παιδιά και οι επόμενες γενιές να πάρουν τις καλύτερες δυνατές βάσεις για το μέλλον τους.

Space Jam 2

Ένας σταρ αυτού του βεληνεκούς δεν μπόρεσε να λείψει και από τη μεγάλη οθόνη. Βαδίζοντας στο... δρόμο που είχε χαράξει ο Μάικλ Τζόρνταν στο μακρινό 1996, 25 χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 2021, ο Λεμπρόν Τζέιμς εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη, ως πρωταγωνιστής.

Το Space Jam 2 έκανε την εμφάνισή του, με τον «βασιλιά» να δείξει τις υποκριτικές του ικανότητες, δίπλα στους σούπερ σταρ όπως ο Μπαγκς Μπανι, ο Ντάφι Ντακ, ο θείος Σαμ. Φυσικά με την βοήθεια αστέρων του ΝΒΑ, όπως ο Άντονι Ντέιβις, ο Ντάμιαν Λίλαρντ, ο Κλέι Τόμπσον, αλλά και η Σου Μπερντ, η Έλενα Ντέλε Ντον.

Αφήνοντας με την κίνηση αυτή και ένα μικρό αποτύπωμα στον χώρο του σινεμά.

Οι διάδοχοι

Όπως κάθε βασιλιάς που σέβεται τον εαυτό του, έτσι κι αυτός έχει τους διαδόχους του. Ο Μπρόνι και ο Μπράις Τζέιμς βρίσκονται στο High School και κάνουν τα πρώτα τους μπασκετικά βήματα. Ο Μπρόνι στην παρούσα φάση βρίσκεται πιο μπροστά, όντας μεγαλύτερος σε ηλικία και ετοιμάζεται σε μερικά χρόνια να κάνει κι αυτός το άλμα για το ΝΒΑ.

Αν αναρωτιέστε ποια θα είναι η τελευταία... πίστα για τον Λεμπρόν, φρόντισε να την αποκαλύψει ο ίδιος. Να βρεθεί στο ίδιο παρκέ μαζί με τον γιο του. Θα είναι μια άτυπη διαδικασία παράδοσης-παραλαβής. Ο Chosen One LeBron, να παραδίδει τα σκήπτρα στον Chosen Son Bronny. Συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια κληρονομιά που ξεκίνησε από το 2003 και κρατάει έως και σήμερα.

Αυτή η 20ετία ανήκει δικαιωματικά σε έναν παίκτη, τον Λεμπρόν Ρέιμον Τζέιμς σίνιορ, ή αλλιώς τον «Βασιλιά», Λεμπρόν Τζέιμς.

All hail the King!