Πλήγμα στους Λέικερς με Σρέντερ: Ένα μήνα εκτός δράσης!

Ο Σρέντερ πριν λίγες ημέρες τραυματίστηκε στο δάχτυλο, με τον Σαμς Χαράνια να αναφέρει στο Twitter, ότι ο Γερμανός γκαρντ θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο έμπειρος γκαρντ θα υποβληθεί σε επέμβαση για να αποκατασταθεί το πρόβλημα στον αντίχειρα, με την περίοδο της αποθεραπείας του να υπολογίζεται στον ένα μήνα.

Έτσι, οι Λέικερς που σε λίγες ώρες θα δώσουν το εναρκτήριο παιχνίδι της σεζόν στο NBA κόντρα στους πρωταθλητές, Ουόριορς θα αναγκαστούν να πορευτούν στο ξεκίνημα της σεζόν χωρίς τον Σρέντερ.

Lakers guard Dennis Schroder will undergo surgery on his injured thumb and will miss three-to-four weeks, coach Darvin Ham says.