Οι Γκρίζλις «έδεσαν» τον Κλαρκ με τετραετές συμβόλαιο

Όπως αποκάλυψε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Γκρίζλις λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία για επεκτάσεις συμβολαίων στους αθλητές που προήλθαν από το draft του 2019, «έδεσαν» τον Μπράντον Κλαρκ με νέο συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Στις τρεις πρώτες σεζόν του στο ΝΒΑ, ο Κλαρκ είχε κατά μέσο όρο 10,9 πόντους, με τον 26χρονο φόργουορντ να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για τους Γκρίζλις, ιδιαίτερα με τα επιθετικά ριμπάουντ που παίρνει.

Ο Κλαρκ την περσινή σεζόν είχε ως μέσο όρο 3,1 επιθετικά ριμπάουντ, έχοντας σημαντικότατη συμβολή στην πορεία των Γκρίζλις, που κατέκτησαν την 2η θέση στη δυτική περιφέρεια στην Regular Season και έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά της περιφέρειας στα play offs.

Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke has agreed on a four-year, $52 million contract extension, his agents Mark Bartelstein and Andy Shiffman of @PrioritySports tell ESPN. pic.twitter.com/9MsE6EVip9