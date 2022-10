«Έδεσαν» τον Πουλ με νέο 4ετές συμβόλαιο 140 εκατ. οι Ουόριορς!

Έπειτα από μια εκπληκτική σεζόν, αλλά και ένα περιστατικό που έχει «σημαδέψει» όλη την preseason, ο Τζόρνταν Πουλ είδε τους ιθύνοντες τους Ουόριορς να του προσφέρουν το μεγάλο συμβόλαιο που αναζητούσε.

Οι πρωταθλητές έφτασαν σε συμφωνία με την πλευρά του απόφοιτου του Μίσιγκαν για συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών, που θα αποφέρει στον χαρισματικό γκαρντ 140 εκατ. δολάρια συνολικά.

Με την εξέλιξη αυτή οι «πολεμιστές» έδεσαν τον εκρηκτικό άσο, ο οποίος έχει το potential να ηγηθεί της ομάδας, κάτι που έδειξε στους τελικούς του ΝΒΑ απέναντι στους Σέλτικς.

Golden State Warriors guard Jordan Poole is finalizing a four-year, $140 million contract extension, his agents Drew Morrison and Austin Brown of CAA Sports tell ESPN. Sides are completing final details today and formal agreement expected soon. pic.twitter.com/hIP8MaOhzp