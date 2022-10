Επίσημο: Στους Μπουλς με two-way contract ο Κώστας Αντετοκούνμπο!

Και με τη βούλα πλέον, ο Κώστας Αντετοκούνμπο επιστρέφει στο ΝΒΑ! Οι Σικάγο Μπουλς έφτασαν σε συμφωνία μαζί του και μετά την παρουσία του στο training camp, κάνοντας προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Μπίλι Ντόνοβαν, ο διεθνής σέντερ θα παραμείνει κάτοικος Ιλινόις.

Για την ακρίβεια, οι «ταύροι» ανακοίνωσαν πως ο Αντετοκούνμπο υπέγραψε two-way contract με την ομάδα και θα συμπληρώσει έτσι τις θέσεις των two-way μαζί με τον Ντάλεν Τέρι.

Με την εξέλιξη αυτή ο εκρηκτικός σέντερ επιστρέφει στο ΝΒΑ, έπειτα από την περασμένη σεζόν όταν και αγωνίστηκε στην Βιλερμπάν.

OFFICIAL: We have signed F Kostas Antetokounmpo to a two-way contract.



Let's work, @Kostas_Ante13! pic.twitter.com/QaZUt3Pfqs