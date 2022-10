Προπόνηση στο ΣΕΦ περιλάμβανε το πρόγραμμα της ημέρας για την Ζαλγκίρις. Η ομάδα του Κάουνας έφτασε στην Ελλάδα την Πέμπτη, για το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, με τους «πράσινους» να μπαίνουν άμεσα σε ρυθμό αγώνα.

Αυτό γιατί το απόγευμα βρέθηκαν στο φαληρικό στάδιο, όπου και προπονήθηκαν, ενόψει του αγώνα της Παρασκευής.

Evening practice in Piraeus, as the green-and-whites look to face @olympiacosbc tomorrow. 😤 pic.twitter.com/BsyORGdXXv