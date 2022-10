MVP της πρεμιέρας του Eurocup ο Κουλμπόκα (vid)

H εμφατική νίκη του Προμηθέα στην Ιταλία, απέναντι στην Τρέντο, είχε ως σημείο αναφοράς την εμφάνιση του εκρηκτικού φόργουορντ, που με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης έκανε τα... πάντα στο παρκέ.

Αυτός ήταν και ο λόγος που αναδείχθηκε MVP της πρώτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης.

The MVP of Round 1...🏆



It's Arnoldas Kulboka of @promitheasbc with a stunning performance last night against Trento👀 pic.twitter.com/zadzurVPX5