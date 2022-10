Οι Μπακς αντιμετωπίζουν τους Νετς σε φιλική αναμέτρηση στο Μιλγουόκι και στις αρχές του πρώτου δωδεκαλέπτου, ο Τζρου Χόλιντεϊ έκανε την επαναφορά και ο Γιάννης κάρφωσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι.

Δείτε παρακάτω το video με την καρφωματάρα του «Greek Freak»:

💥 Giannis with the one-handed spike off the inbound!



Live Now on ESPN pic.twitter.com/tIwIGxQNj2