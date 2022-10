Πρόβλημα στους Χόρνετς: Χάνει την πρεμιέρα της σεζόν ο ΛαΜέλο Μπολ

Η φετινή σεζόν αναμένεται να είναι δύσκολη για τους Σάρλοτ Χόρνετς. Η ομάδα από την Βόρεια Καρολίνα έχει μπει σε μια νέα κατάσταση, όμως την ίδια στιγμή τα προβλήματα δεν μειώνονται εντός των τειχών.

Ο Στιβ Κλίφορντ μάλιστα θα πρέπει να πορευτεί στο ξεκίνημα της σεζόν χωρίς τον ηγέτη του, τον ΛαΜέλο Μπολ.

Ο χαρισματικός πλέι μέικερ υπέστη διάστρεμμα β' βαθμού και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες, χάνοντας τα πρώτα παιχνίδια της regular season.

Charlotte Hornets All-Star LaMelo Ball has been diagnosed with a Grade 2 left ankle sprain and is expected to miss time to start the regular season, sources tell @TheAthletic @Stadium.