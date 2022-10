Περιμένει Μάβερικς ο Καμπάτσο, στη... γωνία Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης

Από τη στιγμή που οι Ντένβερ Νάγκετς έλυσαν το συμβόλαιό τους μαζί του, τον έχουν κάνει free agent. Ο Φακούντο Καμπάτσο αναμένεται να αποφασίσει άμεσα για το μέλλον του, με την επιθυμία του ιδίου να είναι η παραμονή στο ΝΒΑ.

Στο... κάδρο υπάρχει ενδιαφέρον των Ντάλας Μάβερικς για να τον κάνουν δικό τους. Ο «Φακού» περιμένει την ομάδα του Τέξας, η οποία αναμένεται να καταθέσει πρόταση εντός 48 ωρών.

Την ίδια στιγμή, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης περιμένουν τις εξελίξεις, με την τουρκική ομάδα να έχει καταθέσει πρόταση τριετούς διάρκειας, ενώ η Ρεάλ προσφέρει συμβόλαιο με αποδοχές 2 εκατ. τον χρόνο.

Το σίριαλ όμως αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα και θα ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του έμπειρου πλέι μέικερ.

