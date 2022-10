Κάνουν σκέψεις για Καμπάτσο οι Μάβερικς

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι Μάβερικς εξετάζουν ζεστά την περίπτωση του Αργεντινού, που έμεινε ελεύθερος από τους Νάγκετς και σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να του προσφέρουν συμβόλαιο.

Για τον Καμπάτσο, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και από την Ευρώπη, με την Ρεάλ και την Φενέρμπαχτσε, να γλυκοκοιτάζουν την περίπτωση του 31χρονου γκαρντ, ωστόσο ο Αργεντινός έχει θέσει ως προτεραιότητα την παραμονή στο NBA.

Ο Καμπάτσο αγωνίστηκε για δύο σεζόν στους Νάγκετς, έχοντας 5.6 πόντους, 3.5 ασίστ και 1.8 ριμπάουντ, ανά αγώνα σε 20.1 λεπτά συμμετοχής ανά Μέσο Όρο.

The Mavs came into camp hoping to leave open one roster spot and give players under contract first crack at PG minutes unclaimed by Luka Doncic and Spencer Dinwiddie.



With the regular season closing in, Dallas could still elect to bring in Campazzo or another vet as a third PG. https://t.co/cvlhcCslKM