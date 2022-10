Ο ηγέτης των Μπουλς φρόντισε να δείξει την ικανότητά του στο σκοράρισμα κάτω από δύσκολες συνθήκες στην φιλική αναμέτρηση με τους Ναγκετς.

Παρά το στενό μαρκάρισμα, ο ΝτεΡόζαν βρήκε τον τρόπο να ελιχθεί και να στείλει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι με σουτ από μέση απόσταση.

DeMar DeRozan 🤝 TOUGH buckets



Watch Now on the NBA App

📲 https://t.co/rtPKXguol7 pic.twitter.com/gUOO1ttUsw