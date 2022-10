Απίστευτο: Το TMZ πλήρωσε 2,6 εκ. δολάρια για το video με την μπουνιά του Γκριν στον Πουλ!

Οι δύο παίκτες της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο τσακώθηκαν κατά τη διάρκεια προπόνησης των Ουόριορς, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να ξεφεύγει εντελώς ρίχνοντας μπουνιά στον συμπαίκτη του.

Το video από το σοκαριστικό επεισόδιο των δύο αθλητών διέρρευσε από το αμερικανικό δίκτυο TMZ, το οποίο πλήρωσε 2,6 εκ. δολάρια έναν από τους συντονιστές που χειρίζονται τα video στην προπόνηση των Ουόριορς!

Ο άνθρωπος που διέρρευσε το video με την μπουνιά του Γκριν στον Πουλ δεν κατονομάστηκε για ευνόητους λόγους, όμως έγινε πλουσιότερος κατά 2,6 εκατομμύρια δολάρια...

Anonymous Warriors Video Coordinator Paid $2.6 Million by TMZ To Release Footage Of Draymond Green Knocking Out Jordan Poole In Practice (VIDEO) pic.twitter.com/PVmOwn02Fr