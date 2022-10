Δείτε το Top 10 της πρώτης αγωνιστικής του BCL:

𝘚𝘪𝘵 𝘣𝘢𝘤𝘬, 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘹 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘯𝘫𝘰𝘺...

Because it's Friday 😎

But most importantly, because your first #BasketballCL Top 1️⃣0️⃣ of the season is here 🍿 pic.twitter.com/h7W8z8aA4t