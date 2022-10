Ο Τζον Ουόλ βρήκε και πάλι το χαμόγελό του και το έδειξε στην διάρκεια της προετοιμασίας των Λος Άντζελες Κλίπερς, χορεύοντας στους ρυθμούς του "Teach me how to dougie".

Ο χορός dougie ήταν το σήμα κατατεθέν του Τζον Ουόλ την περίοδο που μπήκε στο ΝΒΑ με τους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς. Έκτοτε πέρασαν τα χρόνια, ο χαρισματικός γκαρντ βίωσε πολλές καταστάσεις, όμως οι χορευτικές του κινήσεις παραμένουν σε εξαιρετικό επίπεδο. Κάτι που έδειξε στη διάρκεια της ανοιχτής προπόνησης των Κλίπερς, όταν και χόρεψε στους ρυθμούς του "Teach me how to dougie" για να γνωρίσει την αποθέωση από φιλάθλους και συμπαίκτες. Δείτε τον Ουόλ να χορεύει στην ανοιχτή προπόνηση των Κλίπερς: