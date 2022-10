Έπος: Ο Μπέβερλι έκανε... μαγικά και ο Γκομπέρ έχασε βολή (vid)

Ο έμπειρος γκαρντ των Λέικερς δεν αγωνίστηκε, ωστόσο πήρε θέση στην ομάδα σχολιασμού της αναμέτρησης και όταν ο Ρούντι Γκομπέρ πήγε στην γραμμή των βολών, ο τρελο-Μπέβερλι ρώτησε αν μπορεί να τον... γκαντεμιάσει.

Η απάντηση των σχολιαστών ήταν καταφατική και ο Μπέρβελι είπε: «Ο Γκομπέρ θα βάλει και τις δύο βολές», αμέσως μετά ο Γάλλος σέντερ έχασε την πρώτη και ακολούθησε χαμός από τους σχολιαστές, που αποθέωσαν τον Μπέβερλι.

Δείτε παρακάτω το επικό σκηνικό:

.@patbev21 on the mic & got the jinx 😂 pic.twitter.com/H4b9o9AoZ3