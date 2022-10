Ουίλιαμς: «Η ενέργεια από τον κόσμο ήταν εκπληκτική, θα γίνουμε καλύτεροι» (pic)

Ο Παναθηναϊκός έδωσε μάχη κόντρα στους Μαδριλένους, αλλά γνώρισε την ήττα με 68-71, με τον Ντέρικ Ουίλιαμς, να τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, σημειώνοντας ότι η Euroleague είναι μαραθώνιος και όχι... σπριντ.

«Η ενέργεια από τον κόσμο ήταν καταπληκτική... Δεν πήραμε τη νίκη αλλά θα είμαστε καλύτεροι. Ο μαραθώνιος δεν είναι σπριντ», ανέφερε ο Αμερικανός φόργουορντ του Τριφυλλιού.

Energy from the crowd was amazing .. we didn’t get the W but we will be better

Marathon not a sprint.