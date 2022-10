Έκανε... πλάκα στο ημίχρονο κόντρα στους Σανς ο ΛεΜπρόν (vid)

Ο πολύπειρος φόργουορντ των Λέικερς έκανε... πλάκα στο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης με τους Σανς, έχοντας 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ!

O «Βασιλιάς» είχε 5/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/5 βολές σε συνολικά 17 λεπτά συμμετοχής και έδειξε ότι θα ηγηθεί και την φετινή σεζόν στην προσπάθεια των Λέικερς να επιστρέψουν σε play offs και να κάνουν το βήμα παραπάνω.

Δείτε παρακάτω όσα έκανε ο ΛεΜπρόν στο ημίχρονο κόντρα στους Σανς:

LeBron in the first half of tonight's #NBAPreseason game:



23 PTS on 8-11 shooting

4 REB

4 AST



The 👑 off to a hot start in Year 20. pic.twitter.com/6xjfgqFLlw