Tα είδε... όλα ο Γιάννης: Τρόμαξε από ένα γεράκι (vid)

Ο Γιάννης και οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι για τις αναμετρήσεις με τους Χοκς, στο πλαίσιο της Pre Season του NBA και στο περιθώριο εκδήλωσης, ο «Greek Freak» είχε την ευκαιρία να κρατήσει στα χέρια του ένα λευκό γεράκι.

Ο Αντετοκούνμπο επιχείρησε να το χαϊδέψει όμως το γεράκι... τινάχτηκε, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να τρομάζει, αφήνοντας το γεράκι στον εκπαιδευτή του.

Δείτε παρακάτω το video:

A new experience with a falcon didn't age well for Giannis Antetokounmpo 😅



🎥 @NBATV pic.twitter.com/SDrPF0tkbC