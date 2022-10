Τρομερό ρεκόρ: Η Παρτιζάν ανακοίνωσε την πώληση 11.500 εισιτηρίων διαρκείας

Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο αριθμό που αποτελεί ρεκόρ για τα δεδομένα της Euroleague και φυσικά για τη σερβική ομάδα που επιστρέφει στη μεγάλη διοργάνωση της Ευρώπης κάνοντας… από νωρίς θόρυβο.

Αυτό αναμένεται να επικρατεί και σε κάθε εντός έδρας ματς της Παρτιζάν στην Stark Arena, που χωράει συνολικά 18.000 κόσμο. «Με περηφάνια ανακοινώνουμε ότι ο τελικός αριθμός εισιτηρίων διαρκείας που έχουν πουληθεί είναι 11.500» ανέφερε η Παρτιζάν μέσω των social media της.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει ένα πολύ δυνατό όπλο σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι και αυτό δεν είναι άλλο από τον κόσμο και το γεμάτο γήπεδο στην πάντα καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Σέρβοι φίλαθλοι.

We are proud to announce the final number of 11.500 season tickets sold! ✅



🔜 #KKPartizan Mozzart Bet NFT Collection inspired by generation of @EuroLeague Champions from 1991/92 will become available tonight in official BC Partizan Mobile App#EuroLeague #EveryGameMatters pic.twitter.com/LqdWAD3S8H