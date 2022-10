Ο χάρτης της Euroleague και τα Power Rankings του SDNA!

Η Euroleague βρίσκεται προ των πυλών και το SDNA ετοίμασε έναν... πρώιμο χάρτη με τα power rankings της διοργάνωσης!

Η μεγάλη ώρα έφτασε και σε λίγες ώρες θα έχουμε το πρώτο τζάμπολ της σεζόν στην Euroleague. Η κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης επιστρέφει στις ζωές μας και το SDNA ετοιμασε έναν... πρώιμο χάρτη για όλα όσα περιμένουμε να δούμε από τις καλύτερες ομάδες στα μέρη μας.

Ποιες θα κυνηγήσουν τον τίτλο και την είσοδο στο Final Four; Πού θα δούμε... μάχη για την οκτάδα και σε ποιο μέρος υπάρχουν «μαύρα» σύννεφα; Πάμε να δούμε τα power rankings του SDNA για την φετινή Euroleague!

Το πρώτο... επίπεδο

Ξεκινώντας από το... υψηλότερο ράφι, είναι δεδομένο πως 4 ομάδες βρίσκονται ένα «κλικ» πιο μπροστά και έχουν την κατάκτηση του τροπαίου ως ξεκάθαρο στόχο στη λίστα τους.

Εφές

Back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ένα δίδυμο γκαρντ... βγαλμένο από το ΝΒΑ. Μεταγραφάρες και το know how στο... αίμα της. Η Εφές ξεκινά την φετινή σεζόν - ξανά - με τον μανδύα του μεγάλο φαβορί και κανένας δεν μπορεί να μιλήσει για αδικία: Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει ξανά μαζί τους τους Μίσιτς - Λάρκιν, μαζί τους βρίσκεται το... όπλο που ονομάζεται Κλάιμπερ και το supporting cast (Ζίζιτς, Πλάις, Μπομπουά, Εμπαγιέ, Μπράιαντ, Πολονάρα) είναι πολύ υψηλού επιπέδου. Οι Τούρκοι θέλουν να φτάσουν για τρίτη σερί χρονιά στην μεγάλη κούπα και βρίσκονται σίγουρα σε θέση για να τα καταφέρουν.

Μπαρτσελόνα

Αν όχι τώρα, πότε; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα για τους Καταλανούς, που πέρσι βίωσαν ακόμα μία μεγάλη αποτυχία. Η απουσία του τραυματία Νίκολα Μίροτιτς σίγουρα θα επηρεάσει την εικόνα της Μπάρτσα, όμως ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει - ξανά - ένα πολύ ποιοτικό και έμπειρο ρόστερ στα χέρια του (Σατοράνσκι, Λαπροβίτολα, Χίγκινς, Γιοκουμπάιτις, Βέσελι, Κάλινιτς, Αμπρίνες, Σανλί, Τόμπι). Αγωνιστικά, οι Καταλανοί μπορούν σίγουρα να τα... σαρώσουν όλα, ειδικά αν ο Μίροτιτς επιστρέψει νωρίς και σε καλό επίπεδο. Όμως, η πίεση είναι πλέον «ασήκωτη» και δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα στραπάτσα...

Ρεάλ

Αν απομονώσουμε μόνο τα ρόστερ, χωρίς κανένα... γύρω - γύρω, τότε η Ρεάλ γίνεται αυτόματα το μεγαλύτερο φαβορί για την κούπα. Όχι τόσο για την ποιότητα (που, εννοείται, είναι στο... μάξιμουμ), όσο για το βάθος του ρόστερ. Προσέξτε: Στα γκαρντ βρίσκονται οι μπαρουτοκαπνισμένοι Ροντρίγκες και Γιουλ μαζί με τον Ουίλιαμς - Γκος και τον πάντα σημαντικό Κοζέρ. Λίγο πιο μπροστά βλέπουμε τους Χάνγκα, Ντεκ, Ρούντι, Χεζόνια, Μούσα, Αμπάλδε και στους ψηλούς υπάρχουν οι Γιαμπουσέλε, Ταβάρες, Πουαριέρ και Κορνελί. Αν έρθει - όπως ακούγεται - και ο Καμπάτσο, τότε οι Μαδριλένοι μπορούν εύκολα να πουν ότι δεν... βλέπουν κανέναν. Αρκεί, βέβαια, να λειτουργήσει το project του Τσους Ματέο στον πάγκο και να προχωρήσουν όλοι μετά την αποχώρηση του Πάμπλο Λάσο...

Αρμάνι

Χωρίς απαραίτητα να μιλάμει για ίδιο επίπεδο, η Αρμάνι σίγουρα μπορεί να συγκριθεί με την Ρεάλ στο κομμάτι του βάθους στο ρόστερ. Οι Ιταλοί έκαναν ξανά ένα παραπάνω βήμα στην μεγάλη επένδυση των τελευταίων ετών και ο Έτορε Μεσίνα έχει να διαχειριστεί ένα εξαιρετικό ρόστερ, που, κακά τα ψέματα, έχει όλες τις προδιαγραφές για να φτάσει - τουλάχιστον - μέχρι το Final Four. Πάνγκος, Ντέιβις, Χάινς, Μέλι, Βόιγκτμαν, Σιλντς, Μπάρον, Χολ, Μήτρου - Λονγκ, Ντατόμε και Τόμας συνθέτουν ένα «παζλ» ικανό για όλα. Τι μένει; Η χημεία και το «κλικ».

Final Four και φαβορί για οκτάδα

Εδώ θα... παίξουν οι ομάδες που θα παλέψουν για την είσοδο στα πλέι-οφ. Ίσως και λίγο παραπάνω, ίσως και παρακάτω...

Ολυμπιακός

Θα μπορούσε να βρίσκεται και στην αμέσως προηγούμενη λίστα, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός μπορεί να «πατήσει» στην εξαιρετική περσινή σεζόν και να κυνηγήσει ακόμα ένα Final Four, έστω και αν ο στόχος - με βάση όσα τόνισε η διοίκηση - είναι η είσοδος στα πλέι-οφ. Οι Πειραιώτες ενισχύθηκαν και προχώρησαν σε upgrades, κυρίως στην front line (Μπολομπόι, Πίτερς, Μπλακ), ο Κάνααν προέρχεται από καλή σεζόν και ο κορμός (Σλούκας, Βεζένκοφ, Ουόκαπ, Παπανικολάου, Φαλ, ΜακΚίσικ) είναι ακόμα πιο «δεμένος» σε σχέση με την χρονιά που μας πέρασε. Με λίγα λόγια: Αισιοδοξία και βλέψεις για κάτι καλό, ξανά...

Μονακό

Το πρώτο βήμα έγινε πέρσι, όταν έφτασε μέχρι το Game 5 στα πλέι-οφ. Φέτος, οι Μονεγάσκοι είναι έτοιμοι για το επόμενο level και ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Final Four. Η Μονακό αύξησε το μπάτζετ στα 21 εκατομμύρια ευρώ και δημιούργησε ένα ρόστερ με ποιότητα, εμπειρία και όλα τα... σύγχρονα κομμάτια του μπάσκετ, με αθλητικότητα, παίκτες χωρίς θέσεις και έμφαση στο επιθετικό ρεπερτόριο. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς έχει στα αποδυτήρια τους Τζέιμς, Οκόμπο, Λόιντ, Μπράουν, Ντιαλό, Μοερμάν, Ουαταρά, Χολ και Μοτεγιούνας, που σίγουρα σχηματίζουν ένα γκρουπ το οποίο μπορεί να κερδίσει όποιον θέλει στην καλή του μέρα. Για τις κακές, θα φανεί...

Φενέρμπαχτσε

Καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών και νέας εποχής στην Φενέρμπαχτσε. Οι Τούρκοι έδωσαν τα κλειδιά της ομάδας στον Δημήτρη Ιτούδη, έκαναν ξανά επένδυση με σούπερ ονόματα και στοχεύουν στην επιστροφή στην ελίτ. Η Φενέρ έχει ένα πολύ δυνατό ρόστερ με τους Μπιέλιτσα, Καλάθη, Έντουαρντς, Γκούντουριτς, Χέις, Πιέρ, Μπούκερ, Μότλι και Ζεκίρι να ξεχωρίζουν και η λογική λέει ότι το νέο project θα πάει καλά.

Βίρτους Μπολόνια

Μεγάλη επιστροφή με αντίστοιχες βλέψεις. Η ιστορική Βίρτους Μπολόνια θα παίξει ξανά στην Euroleague και το hype είναι στον... Θεό. Μπορεί να απέχει χρόνια, αλλά μιλάμε για ένα powerhouse που, επιπρόσθετα, έχει και ένα ρόστερ που είναι σίγουρα ικανό για κάτι... δυνατό φέτος. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ξέρει τι πρέπει να κάνει και καλείται να διαχειριστεί ένα γκρουπ έμπειρων και ποιοτικών παικτών, όπως ο Σενγκέλια, o Μίλος, ο Χάκετ, ο Μπελινέλι, ο Μίκι, ο Τζαιτέ, ο Λούντμπεργκ, ο Οτζελέγε, ο Ουίμς και ο Μάνιον. Για την ώρα και προτού τους δούμε στο παρκέ, μπορούμε να πούμε ότι η Βίρτους μπορεί να κυνηγήσει την είσοδο στα πλέι-οφ.

Μάχη για οκτάδα

Εδώ το γκρουπ λέγεται «8+»: Ουσιαστικά στην συγκεκριμένη υποομάδα βρίσκονται ομάδες που ξεκινούν με στόχο την οκτάδα ή που έχουν βλέψεις να κυνηγήσουν την είσοδο στα πλέι-οφ, έστω και υπό πολλές προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, μιλάμε για ομάδες που θα κυνηγήσουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, κοντά στην δεκάδα...

Παρτιζάν

Ακόμα μία μεγάλη επιστροφή στην φετινή Euroleague. Η Παρτιζάν θα παίξει ξανά στην καλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης και το πιο ισχυρό της «όπλο» είναι, φυσικά, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στην μεγάλη σκηνή και αυτό από μόνο του δημιουργεί έναν λόγο για να παρακολουθήσει κανείς την Euroleague. Βέβαια, ο Ζοτς δεν θα αρκεστεί σε αυτό και δημιούργησε μία σκληρή και έμπειρη ομάδα με σκοπό την είσοδο στα πλέι-οφ. Το ρόστερ έχει πολύ καλά... εργαλεία (Παπαπέτρου, Έξουμ, Πάντερ, ΛεΝτέι, Λεζόρ, Νάναλι, Σμάιλαγκιτς, Άντζουσιτς) και μένει να φανεί αν η Παρτιζάν θα μπει από νωρίς στον ρυθμό που απατείται σε αυτή την διοργάνωση.

Μακάμπι

Ίσως θα μπορούσε να βρεθεί και λίγο πιο... ψηλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Μακάμπι είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Οι Ισραηλινοί πέρασαν ένα διάστημα τεράστιων αλλαγών και ο Όντεντ Κάτας, που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, πρέπει να «χτίσει» από την αρχή τα κομμάτια της ομάδας, την χημεία και την σύνδεση των παικτών. Βέβαια, το ρόστερ έχει αρκετή ποιότητα (Μπράουν, Μπόλντγουιν, Χόλινς, Χίλιαρντ, Πόιθρες, Νίμπο, Κόλσον) και υπάρχουν βλέψεις για κάτι καλό, που συνοδεύεται όμως με ένα μεγάλο (ή και πιο πολλά) «αλλά».

Παναθηναϊκός

Η εικόνα στον τελικό του Super Cup δεν ήταν καλή, όμως δύσκολα θα είναι και αντιπροσωπευτική για όλη την σεζόν. Το «τριφύλλι» έδωσε τα κλειδιά στον έμπειρο Ντέγιαν Ράντονιτς, που μαζί με τον Αργύρη Πεδουλάκη δημιούργησαν ένα ρόστερ που έχει ξεκάθαρες βλέψεις και ταυτότητα: Η σκληράδα, η άμυνα και η μάχη για κάθε μπαλιά θα «παίξουν» αρκετά στα reports των αγώνων των έξι φορές πρωταθλητών Ευρώπης, που θα στηριχτούν αρκετά σε παίκτες που έχουν εμπειρία και δίψα για διάκριση (Παπαγιάννης, Γκριγκόνις, Πονίτκα, Ουίλιαμς, Ουόλτερς, Γκουντάιτις, Λι). Αν υπάρξει και το κατάλληλο «πάντρεμα» με τους νεαρούς Έλληνες που έρχονται από πίσω, τότε οι «πράσινοι» θα είναι σε θέση να κάνουν ζημιές και να είναι ανταγωνιστικοί. Ίσως και κάτι παραπάνω από αυτό...

Μπάγερν

Ίσως το μεγαλύτερο ερωτηματικό της φετινής Euroleague. Οι Γερμανοί μένουν κάθε χρόνο εκτός συζητήσεων για τους πρωταγωνιστές της σεζόν και σταθερά... διαψεύδουν όλους τους ειδικούς. Βέβαια, φέτος υπάρχει διαφορά: Ο Αντρέα Τρινκιέρι θα διαχειριστεί ένα ρόστερ με πολλούς newcomers και άπειρους από την πίεση της Euroleague (Μπόνγκα, Γκιλέσπι), όμως παίκτες όπως οι Λούσιτς, Χάντερ, Ρούμπιτ, Ζίπσερ, Ουόλντεν, Ουέιλερ - Μπαμπ και Ομπστ είναι εκεί ως... εγγύηση για την συνοχή και την κατεύθυνση. Όπως είπαμε, μεγάλο και... ισχυρό ερωτηματικό.

Η τελευταία... σκάλα και τα ερωτηματικά

H... σκάλα με τις πιο χαμηλές στροφές στην διοργάνωση. Ομάδες που δύσκολα θα ξεχωρίσουν, σύλλογοι που... ψάχνονται και γκρουπς που ίσως μείνουν για αρκετές εβδομάδες μακριά από τα μεγάλα φώτα.

Ερυθρός Αστέρας

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα ομάδα αυτού του γκρουπ. Στο τέλος της σεζόν μπορεί να βρίσκεται σίγουρα πιο ψηλά, γιατί δεν αποκλείεται να δούμε τους Σέρβους στην θέση της μεγαλύτερης έκπληξης της χρονιάς. O προπονητής Βλάντιμιρ Γιοβάνοβιτς είναι άπειρος και rookie στην Euroleague, όμως στο ρόστερ βρίσκονται ικανότατοι παίκτες (Νέντοβιτς, Πετρούσεφ, Μπέντιλ, Μάρτιν, Άνταμς, Μάρκοβιτς, Λάζιτς, Ντόμπριτς, Χόλαντ, Μίτροβιτς) και ο Ερυθρός Αστέρας μπορεί να πετύχει αρκετά φέτος.

Ζαλγκίρις

Αλλαγές σε ρόστερ και σε... κατεύθυνση για τους Λιθουανούς, που έχασαν αρκετά από τα «βαριά» ονόματα του ρόστερ. Ο Μακσβίτις καλείται να διαχειριστεί ένα ρόστερ με λίγους έμπειρους, αρκετούς άπειρους και ερωτηματικά στα ποιότητα. Πολλοί περιμένουν να δουν τον Μπραζντέικις, αλλά πέρα από αυτό, (σχεδόν) τίποτα...

Βιλερμπάν

Η περσινή πορεία ίσως μοιάζει με... όνειρο για την φετινή version της Βιλερμπάν. Παρά την έλευση των έμπειρων Ντε Κολό - Λοβέρν, οι Γάλλοι δεν μπορούν να ελπίζουν σε πολλά, αφού έχασαν πολλούς από τους καλύτερους παίκτες τους (Οκόμπο, Τζόουνς). Βέβαια, η ομάδα του Πάρκερ θα στηριχτεί ξανά στο τέμπο και στην έδρα και σίγουρα θα κάνει ζημιές, αλλά μέχρι εκεί.

Βαλένθια

Οι «Νυχτερίδες» επιστρέφουν στην Euroleague με ρόστερ... Eurocup. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ο Άλεξ Μούμπρου δεν μπορεί να περιμένει θαύματα και η λογική λέει πως η Βαλένθια δεν θα εξελιχθεί σε factor στον φετινό «μαραθώνιο» της Regular Season. Είναι πάντως δεδομένο ότι η Βαλένθια θα είναι σκληρό «καρύδι» και θα κάνει ζημιές από το... πουθενά.

Μπασκόνια

Έχασε τον Πίτερς. Έχασε τον Φοντέκιο. Έχασε τον Μπόλντγουιν. Έχασε τον Γκρέιντζερ. Άλλαξε προπονητή, έδωσε τα κλειδιά στον Πεναρόγια και οι ευθύνες του ηγέτη θα πέσουν στις πλάτες των Γκιεντράιτις, Μαρίνκοβιτς, Χάουαρντ και Τόμπσον. Όχι και τα καλύτερα νέα, όχι και η καλύτερη εποχή για τους Βάσκους, που πολύ δύσκολα θα αποφύγουν τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της Regular Season.

Άλμπα Βερολίνου

Με βάση την πρώτη εικόνα και το ρόστερ, η Άλμπα ξεκινά την σεζόν ως η χειρότερη ομάδα της διοργάνωσης, χωρίς αυτό να... ενοχλεί τους Γερμανούς. Ίσα - ίσα: Το project παραμένει σε ισχύ και ο σύλλογος από το Βερολίνο θα στηρίξει ξανά νέους και πρωτοεμφανιζόμενους με προοπτικές. Οι Σίκμα, Λο, Τίεμαν και Σμιθ θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα και το μόνο που πρέπει να περμένουμε από την ομάδα του Ίσραελ Γκονζάλες είναι θέαμα, επιθετικό μπάσκετ και... τόπο στα νιάτα.

