Οι Πέλικανς κοντράρονται με τους Μπουλς στο πλαίσιο της pre season και το μεγάλο γεγονός είναι η επιστροφή του Ζάιον Ουίλιαμσον στην αγωνιστική δράση, μετά από έναν χρόνο.

Το νούμερο 1 του draft του 2019, μάλιστα φρόντισε να δείξει ότι έχει αφήσει πίσω του την δύσκολη περσινή σεζόν κατεβάζοντας τον γενικό στον Πάτρικ Ουίλιαμς με εντυπωσιακό μπλοκ.

