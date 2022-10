Μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισε την περσινή σεζόν, ο Ζάιον είναι έτοιμος να βγάλει το αστείρευτο ταλέντο που διαθέτει και φρόντισε να δείξει ότι είναι πανέτοιμος για δυναμικό comeback.

Στο πρώτο δωδεκάλεπτο της αναμέτρησης με τους Μπουλς το νούμερο 1 του draft του 2019, σημείωσε 7 πόντους έχοντας και 2 ριμπάουντ, ενώ χάρισε και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

ALLOW Z TO REINTRODUCE HIMSELF. pic.twitter.com/QWH0SnOVSo