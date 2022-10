Ο Μάρεϊ επέστρεψε με τρίποντο μετά από 539 ημέρες και αποθεώθηκε (vid)

Ο 25χρονος γκαρντ, που υπέστη ρήξη χιαστού στις 12 Απριλίου του 2021 και αναγκάστηκε να χάσει όλη την περσινή σεζόν, επέστρεψε στην αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Θάντερ για την pre season του NBA.

Ο Καναδός, μάλιστα σημείωσε τους πρώτους του πόντους μετά από 539 ημέρες σκοράροντας με τρίποντο από την γωνία και γνώρισε την αποθέωση από τους συμπαίκτες του, που έτρεξαν να τον αγκαλιάσουν.

