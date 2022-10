Ο... αέρινος Μοράντ έκλεψε την μπάλα και έφυγε ταχύτατα στον αιφνιδιασμό καρφώνοντας την μπάλα με δύναμη μετά από εναέρια περιστροφή, χαρίζοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό highlight.

Δείτε παρακάτω το video:

IT'S JA MORANT. IT'S SHOWTIME ON NBA LEAGUE PASS. pic.twitter.com/vAhpxWhL1t