Το «πάρτι» του Μάξι κόντρα στους Νετς (vid)

Ο... δαιμόνιος γκαρντ των Σίξερς, δεδομένης της απουσίας των Εμπίιντ-Χάρντεν ανέλαβε το βάρος της επίθεσης για την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς και έκλεισε το πρώτο δωδεκάλεπτο με 14 πόντους, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ο 21χρονος γκαρντ, είχε 2/2 δίποντα, 4/4 βολές και 2/4 τρίποντα, δείχνοντας ότι θα αποτελέσει και την φετινή σεζόν μια αξιόπιστη λύση για τον Ντοκ Ρίβερς.

You are now watching Tyrese Maxey's Game 1 #NBAPreseason first quarter mixtape:



14 PTS

3 AST

1 STL



What a start. 🎬 pic.twitter.com/GGC5jsJHV7