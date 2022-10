O Μπόσαμπ κάρφωσε εντυπωσιακά και ο Γιάννης το απόλαυσε με ποπ κορν (vids)

Οι Μπακς κοντράρονται με τους Γκρίζλις στο πλαίσιο της pre season του NBA και το νούμερο 24 του εφετινού draft, Μάρτζον Μπόσαμπ, έκλεψε την μπάλα, έφυγε ταχύτατα στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε εντυπωσιακά.

🗣 Get up rook!! pic.twitter.com/gMFmuLyrVu

O Γιάννης Αντετοκούνμπο που παρακολουθεί τον αγώνα, το πανηγύρισε παρέα με τα ποπ κορν του, με τον Έλληνα σούπερ σταρ στη συνέχεια να κερνάει και τους συμπαίκτες του!

Giannis and his popcorn. 😂 (h/t @_Talkin_NBA ) pic.twitter.com/J8AiF0PjhH

Just Giannis & his bag(s) of popcorn. 🍿🤣 pic.twitter.com/6QlRCPuqWo