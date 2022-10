Ο «Greek Freak» ανάρτησε video στα Social Media, με το... χορευτικό του παρέα με τον αδερφό του, αλλά και backstage από την φωτογράφιση που πραγματοποίησε.

Δείτε παρακάτω το video:

We got new flavors for the fall 🤣🍂🍁🎃 pic.twitter.com/tGfTx5rKBM