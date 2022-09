Τετραπλή ανταλλαγή για Θάντερ-Ρόκετς!

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι στο Twitter, οι Θάντερ θα δώσουν στους Ρόκετς, τους Ντέρικ Φέιβορς, Τι Ζερόμ, Μο Χάρκλες και Τεό Μαλεντόν.

Ως αντάλλαγμα οι Θάντερ θα πάρουν από το Χιούστον τους Ντέιβιντ Νουάμπα, Στέρλινγκ Μπράουν, Μαρκίς Κρις και Τρέι Μπιούρκ.

ESPN Sources: The Oklahoma City Thunder are trading Derrick Favors, Ty Jerome, Moe Harkless, Theo Maledon and a 2025 second-round pick via Atlanta to the Houston Rockets for David Nwaba, Sterling Brown, Trey Burke and Marquese Chriss.