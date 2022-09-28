Ανακοίνωσαν αποχή από το Σούπερ Καπ οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού

Η ανακοίνωση αναφέρει:
«Μετά από απόφαση και των 3 συνδέσμων του νησιού ΜΑΣ ( Π.Ε.Φ.Ο. ΦΑΝΩΝ , ΘΥΡΑ 7 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ , ΘΥΡΑ 7 ΡΟΔΟΥ ) ανακοινώνουμε ότι δεν θα παρευρεθούμε οργανωμένα στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί το SuperCup !
Οι λόγοι αναγράφονται παρακάτω!
1.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ,ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ 50€ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 80€ (ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ 2 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥΣ ! (ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΑ)
2.ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΦΝΟΣΤΕΦΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ!
Υ.Γ.1 ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ
Υ.Γ.2 ΘΑ ΒΓΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΘΥΡΑ 7 ΡΟΔΟΥ , Π.Ε.Φ.Ο ΡΟΔΟΥ ΦΑΝΩΝ , ΘΥΡΑ 7 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»