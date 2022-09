Το ανανεωμένο App για το ΝΒΑ: Ο ολοκληρωμένος οδηγός για τους φίλους κάθε ομάδας

Οι Διεθνείς Αγώνες του ΝΒΑ - Το NBA App θα είναι ο προορισμός για τους φιλάθλους που θέλουν να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν τους NBA Japan Games 2022 Presented by Rakuten & Nissan (Golden State Warriors - Washington Wizards την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στις 6 π . μ . ET και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στη 1 π . μ . ET) και τους NBA Abu Dhabi 2022 (Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου και το Σάββατο 8 Οκτωβρίου ).