Υπογράφει ο ΛιΆντζελο Μπολ στους Χόρνετς και συναντάει τον αδερφό του

Ο 23χρονος γκαρντ ήταν στο προπονητικό καμπ της ομάδας και όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, υπογράφει μονοετές μη εγγυημένο συμβόλαιο με την ομάδα της Σάρλοτ.

Εκεί θα βρει τον αδερφό του ΛαΜέλο Μπολ, o οποίος αγωνίζεται στους Χόρνετς από το 2020.

Ο ΛιΆντζελο βρέθηκε την περασμένη σεζόν στη θυγατρική ομάδα των Χόρνετς στην G-League (Greensboro Swarm), έχοντας 4,6 πόντους και 1,1 ριμπάουντ σε 13 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 28 αγώνων.

