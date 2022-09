Το μήνυμα του ΠΑΟΚ στη Μάλαγα και η πρώτη συνάντηση ενόψει ευρωπαϊκών ομίλων

Η ισπανική ομάδα πέρασε εύκολα στους ομίλους μέσα από μια σειρά προκριματικών αγώνων και θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ, της Ντιζόν και της Ντινάμι Σάσαρι.

Ο Δικέφαλος έστειλε το δικό του μήνυμα προς τη Μάλαγα, την οποία θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην ιστορία του.

«Μετά από 43 επίσημους αγώνες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις από το 1959 με 9 διαφορετικές ομάδες από την Ισπανία, επιτέλους ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε την Ουνικάχα Μάλαγα. Συγχαρητήρια που καταφέρατε να φτάσετε στην κανονική σεζόν του BCL και τα λέμε στις αρχές Νοεμβρίου» αναφέρει το ασπρόμαυρο μήνυμα.

After 43 official games in European competitions since 1959 🆚 9 different teams from Spain, finally it’s time to meet @unicajaCB

Congrats for making it to the RS @BasketballCL and see you early November 👋🏼 https://t.co/TwIOU3JiAk