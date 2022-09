«Συμφωνία ΜακΚόλουμ - Πέλικανς για τέσσερα χρόνια με 133 εκ. δολάρια»

Ο 31χρονος γκαρντ, που μετακόμισε στους Πέλικανς από τους Μπλέιζερς τον Φεβρουάριο του 2022, είχε συμβόλαιο μέχρι το 2024 με απολαβές συνολικά 69 εκατομμύρια δολάρια και πλέον, όπως σημειώνει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, συμφώνησε έως το 2026 για 64 εκατομμύρια δολάρια, ήτοι 133 συνολικά για τέσσερα χρόνια από σήμερα.

Έτσι θα μείνει για να δέσει μαζί μετους Μπράντον Ίνγκραμ και Ζάιον Ουίλιαμσον, με τον τελευταίο να προσπαθεί να κάνει το μεγάλο comeback φέτος.

ESPN story on @CJMcCollum agreeing on a two-year, $64M extension that ties him to the New Orleans Pelicans for four years and $133M: https://t.co/lIAG9AV0mY