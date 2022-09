Επιστρέφει στους Ουόριορς για την τελευταία σεζόν του ο Ιγκουοντάλα

Έπειτα από 4 πρωταθλήματα και ένα βραβείο Finals MVP ο Αντρέ Ιγκουοντάλα επιστρέφει στην Bay Area για τον δικό του... τελευταίο χορό. Όπως γνωστοποίησε στο podcast του «The Point Forward», ο Iggy επιστρέφει στους Ουόριορς για μια τελευταία σεζόν, ενισχύοντας ξανά τους πρωταθλητές του ΝΒΑ.

Ο Ιγκουοντάλα κατάφερε να γίνει συνώνυμο των επιτυχιών των τελευταίων ετών με τους Ουόριορς, χάρη στην συνέπειά του, αλλά και την ενέργεια στην άμυνα, ενώ μαζί με τους Κάρι, Τόμπσον και Γκριν είναι οι... σωματοφύλακες που έχουν πανηγυρίσει μαζί 4 πρωταθλήματα με τους «πολεμιστές».

Η σεζόν 2022-23 λοιπόν θα έχει ξεχωριστή σημασία για τον βετεράνο φόργουορντ, καθώς θα πατήσει παρκέ για τελευταία φορά, γράφοντας τα τελευταία χιλιόμετρα της μεγάλης καριέρας του.

Andre Iguodala announces on his Point Forward podcast that he’s re-signing with the Golden State Warriors for his 19th NBA season. “I’m letting you know now, Steph, this the last one.” pic.twitter.com/cfVLFSXkJ2