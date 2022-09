ΝΒΑ: Στην κορυφή του ESPN ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! (pic)

To ESPN δημοσίευσε τους 100 καλύτερους παίκτες ενόψει της νέας σεζόν, τοποθετώντας στην κορυφή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς κέρδισε άλλη μία διάκριση, έστω και αν δεν του δίνει κάποιον επίσημο τίτλο. Ο Γιάννης άφησε πίσω του όλα τα υπόλοιπα μεγάλα ονόματα του ΝΒΑ, με τους ειδικούς του ESPN να τον επιλέγουν ως απάντηση στο "ποιος θα είναι ο καλύτερος παίκτης για το 2022-23".

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Νίκολα Γιόκιτς, 3ος ο Λούκα Ντόνσιτς, με την πρώτη τριάδα να είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκή. Στην 4η θέση ο Τζόελ Εμπίιντ, 5ος ο Στεφ Κάρι, 6ος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, 7ος ο Τζέισον Τέιτουμ, 8ος ο Κέβιν Ντουράντ, 9ος ο Τζα Μοράντ, 10ος ο Ντέβιν Μπούκερ.

Introducing the NBArank top 5️⃣



