Ουντόκα: «Απογοήτευσα τους Σέλτικς, τους παίκτες και την οικογένειά μου»

Ο 45χρονος προπονητής, τιμωρήθηκε από τους «Κέλτες» με αποκλεισμό για μια σεζόν, επειδή σύναψε σχέση με γυναίκα που ήταν μέλος του σταφ της ομάδας, κάτι που απαγορεύεται από τον εσωτερικό κανονισμό του συλλόγου.

«Θα ήθελα να απολογηθώ στους παίκτες, τους οπαδούς και σε ολόκληρο τον οργανισμό των Σέλτικς, αλλά και στην οικογένειά μου επειδή τους απογοήτευσα.

Ζητάω συγνώμη που έφερα σε αυτή τη δύσκολη θέση την ομάδα και αποδέχομαι την απόφαση που πάρθηκε. Από σεβασμό σε όσους εμπλέκονται, δεν θα κάνω παραπάνω σχόλια», ανέφερε στην δήλωσή του ο Ίμε Ουντόκα.

Ime Udoka's statement after his suspension for violating team policies



(via @malika_andrews) pic.twitter.com/euV6aul7rA