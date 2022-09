Ζαγκλής: «Τις επόμενες 10 ημέρες θα γιορτάσουμε τη δύναμη και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το γυναικείο μπάσκετ»

Στην Αυστραλία άρχισε την Τετάρτη (21/9) το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών με τη συμμετοχή 12 ομάδων, με τον Ανδρέα Ζαγκλή, Γενικό Γραμματέα της FIBA, να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Η εναρκτήρια ημέρα ήταν εντυπωσιακή, καθώς 10 χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Sydney Superdome για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Αυστραλίας με την Γαλλία, όπου οι τρικολόρ επικράτησαν 70-57…

Στον λόγο του, κατά την τελετή έναρξης, ο Ανδρέας Ζαγκλής είπε:

«Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών της FIBA ​​Αυστραλία 2022.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Basketball Australia και την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή για την ισχυρή συνεργασία μας.

Θα ήθελα να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μας για την Κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας για την πολύτιμη υποστήριξή της μέσω του Destination NSW, και φυσικά στην Αυστραλιανή Κυβέρνηση.

Τις επόμενες 10 ημέρες θα γιορτάσουμε τη δύναμη και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το γυναικείο μπάσκετ.

Αυτή είναι η κορυφαία γυναικεία διοργάνωση της FIBA ​​και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής μας «Γυναίκες στο μπάσκετ». Η FIBA ​​έχει δεσμευτεί να αναπτύξει ακόμα περισσότερο το προφίλ του γυναικείου μπάσκετ σε όλο τον κόσμο, με πολλές πρωτοβουλίες εντός και εκτός γηπέδου. Το νέο καλεντάρι που αφορά στις Γυναίκες είναι μία από αυτές. Παρέχει σε περισσότερες εθνικές ομάδες περισσότερες ευκαιρίες να παίξουν, να αναπτύξουν το παιχνίδι και να φέρουν περισσότερους ενθουσιασμό στους φιλάθλους μας. Και αυτό το κάνουμε αναβαθμίζοντας τις συνθήκες για τις αθλήτριές μας. Ελπίζω όλοι να δείτε σήμερα τι υπέροχο χώρο έχουν ετοιμάσει οι Αυστραλοί οικοδεσπότες μας για τις παίκτριες και τους φιλάθλους μας.

Αγαπητές αθλήτριες,

Έχετε προπονηθεί σκληρά με την ομάδα σας για να κερδίσετε τη θέση σας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό είναι ένα μοναδικό ταξίδι και η μεγαλύτερη δυνατή τιμή: να εκπροσωπήσει κανείς τη χώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαι πεπεισμένος ότι όλοι θα αγωνιστείτε με το σωστό πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι και της ενότητας, για να σηκώσετε το ολοκαίνουργιο υπέροχο τρόπαιο.

Αγαπητοί φιλαθλοι,

Ενώ όλος ο κόσμος έχει τα μάτια του στο Σίδνεϊ, έχετε μια φανταστική ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά τις καλύτερες παίκτριες του κόσμου, στην πόλη σας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει στην Αυστραλία μετά από 27 χρόνια. Θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τα οφέλη από τη μοναδική προώθηση και την προσανατολισμό που έχουμε στην εμπειρία που θα ζήσουν οι φίλαθλοι εντός και εκτός αυτών των δύο θαυμάσιων γηπέδων.

Κυρίες και κύριοι,

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ανοίγει μια νέα εποχή για το γυναικείο μπάσκετ και υπόσχεται να είναι ένα αξέχαστο τουρνουά για όλους.

Απολαύστε κάθε δευτερόλεπτο τη δράση, γιατί Nothing Beats Like It!

Ευχαριστώ Σίδνεϊ!

Τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας των αγώνων…».