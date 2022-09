Σέλτικς: Για σύναψη σχέσης εντός ομάδας «κατηγορείται» ο Ουντόκα

Ο Ίμε Ουντόκα είναι αντιμέτωπος με βαριά τιμωρία λόγω παραβίασης κανόνων της ομάδας, καθώς όπως συμπληρώνει στο ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ ο Σαμς Σαράνια, ο κόουτς των Κελτών «είχε μια ακατάλληλη και συναινετική σχέση με μια γυναίκα μέλος του επιτελείου της ομάδας».

Κάτι που αναμένεται να του επιφέρει ποινή από τον οργανισμό των Σέλτικς, με όλα τα σενάρια να είναι ανοικτά.

Να τονιστεί πως ο Ουντόκα είναι παντρεμένος από το 2015 με την ηθοποιό Νία Λονγκ και έχουν μαζί ένα παιδί από το 2011.

Celtics coach Ime Udoka had an improper intimate and consensual relationship with a female member of the team staff, sources tell @TheAthletic @Stadium. It’s been deemed a violation of franchise’s code of conduct.