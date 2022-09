Ενισχύουν την ρακέτα με Κόντι Ζέλερ οι Τζαζ

Ο 30χρονος ψηλός θα ενισχύσει την προσπάθεια των «μορμόνων» την φετινή σεζόν, με τον Σαμς Χαράνια να αποκαλύπτει στο Twitter την συμφωνία των δύο πλευρών.

Ο Ζέλερ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στους Μπλέιζερς, με τον έμπειρο σέντερ να βρίσκεται στη Λίγκα από το 2013 μετρώντας 494 εμφανίσεις, στις οποίες είχε ανά μέσο όρο 8.5 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ.

Free agent center Cody Zeller has agreed to a deal with the Utah Jazz, sources tell me and @Tjonesonthenba.