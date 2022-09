Άρης: Φιλική ήττα της Γουλβς από τη Ζαλγκίρις (vid)

H νεοσύστατη Γουλβς έδωσε το πιο δυνατό της φιλικό τη Δευτέρα κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας. Παρουσιάστηκε ανταγωνιστική ως τα μέσα της τρίτης περιόδου και τελικά ηττήθηκε με 80-59.

Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα της ομάδας σε επτά φιλικούς αγώνες, ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου δίνει τον πρώτο της επίσημο αγώνα, εκτός έδρας για το λιθουανικό πρωτάθλημα.

Δεκάλεπτα: 18-12, 34-30, 54-43, 80-59

Ζαλγκίρις: Ντίμσα 13, Σμίτς 12, Κάβανο 11 (8 ριμπάουντ), Χέιζ 10, Μπιρούτις 10, Έβανς 8 (8 ασίστ), Ουλανόβας 6, Μπραζντέικις 5, Λεκαβίτσιους 3, Μπουτκεβίτσιους 2 , Λουκοσίουνας, Καλνιέτις .

Γουλβς: Μινιότας 16, Κέιβερ 10, Γιουσκεβίτσιους 7, Ζουκάουσκας 7, Μπερούτσκα 5, Ντελια 4, Ζεμάιτις 4.

