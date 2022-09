Στο παρκέ των 17 φορές πρωταθλητών του ΝΒΑ πλέον αναγράφεται ο αριθμός 6, με τον οποίο ο Ράσελ μεγαλούργησε τη δεκαετία του 1960 και του 70, γράφοντας τη δική του ιστορία στη λίγκα.

Ο αριθμός 6 άλλωστε θα είναι ζωγραφισμένος σε κάθε γήπεδο του ΝΒΑ, με την λίγκα να αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη του Μπιλ Ράσελ.

Be on the lookout for a special tribute to Bill Russell on the parquet this season ☘️ pic.twitter.com/Pt6IoZbekx