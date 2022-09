Έκλεισε στους Νικς και μένει στο ΝΒΑ ο Μιχάιλιουκ

Έπειτα από ένα άκρως παραγωγικό Eurobasket με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, ο Σβιάτοσλαβ Μιχάλιουκ ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό του, που θα είναι στο ΝΒΑ.

Ο Ουκρανός άσος είχε θέσει σαν προτεραιότητα την παρουσία του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και εν τέλει κατάφερε να βρει θέση σε ομάδα του πρωταθλήματος.

Οι Νιου Γιορκ Νικς έδωσαν συμβόλαιο στον έμπειρο γκαρντ, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο ΝΒΑ, έχοντας συμφωνήσει για μερικώς εγγυημένο συμβόλαιο με την ομάδα το Τομ Θίμποντο.

Free agent G/F Svi Mykhailiuk has agreed to a partially guaranteed one-year deal with the New York Knicks, his agency @SIGSports told @TheAthletic @Stadium.