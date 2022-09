Επιβεβαίωση SDNA: Υπογράφει στους Μπουλς ο Κώστας Αντετοκούνμπο!

Έτοιμος να επιστρέψει στο ΝΒΑ, έπειτα από ένα... διάλειμμα ενός έτους είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ο διεθνής σέντερ, που πήρε μέρος στο Eurobasket 2022 με την Εθνική ομάδα, θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο camp των Σικάγο Μπουλς.

Όπως είχε αποκαλύψει το SDNA από τις 24/08, o GM της ομάδας, Αρτούρας Καρνισόβας, είχε παρακολουθήσει ενδελεχώς την περίπτωση του Αντετοκούνμπο, με την παρουσία του στα φιλικά της «γαλανόλευκης» να κάνουν.. κλικ στον έμπειρο παράγοντα.

Το ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε από έναν από τους πιο έγκυρους ρεπόρτερ του ΝΒΑ. Ο Σαμς Σαράνια ανέφερε πως οι «ταύροι» έφτασαν σε συμφωνία με τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα πάρει μέρος στο training camp της ομάδας του Μπίλι Ντόνοβαν, με σκοπό να κερδίσει ένα two-way συμβόλαιο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Θυμίζουμε πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα αγωνίζεται στο ΝΒΑ τη νέα σεζόν, με τους Ντάλας Μάβερικς, έχοντας two-way συμβόλαιο, ενώ στους Μιλγουόκι Μπακς δεσπόζει η παρουσία του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο. Δεν αποκλείεται όμως τα αδέρφια να... σμίξουν και πάλι, με τον Κώστα αυτή τη φορά να επιστρέφει στο ΝΒΑ, για χάρη των Μπουλς.

