Ιστορικό χαμηλό για την Πολωνία στα Eurobasket με τους 18 πόντους στο ημίχρονο (vid)

Οι Πολωνοί έμειναν μόλις στους 18 πόντους στις δύο πρώτες περιόδους (9-15, 9-19), καταγράφοντας έτσι το πιο χαμηλό σκορ, όχι μόνο στη φετινή διοργάνωση και σε νοκ άουτ αγώνες, αλλά και σε σχεδόν όλες τις προηγούμενες.

Η τελευταία ομάδα που σημείωσε λιγότερους πόντους σε ένα ημίχρονο ήταν η Τσεχοσλοβακία το 1946 στον ημιτελικό κόντρα στην Ουγγαρία με μόλις 12 πόντους. Αλλά άλλο το 1946 και άλλο το 2022...

With 18 PTS vs. France, Poland puts up the lowest-scoring first half in the EuroBasket knockout stage.



The last team to score <20 points in the first half of a EuroBasket semifinal was Hungary (1946, 12 PTS vs. Czechoslovakia).