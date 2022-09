Πήρε θέση ο Λεμπρόν για την υπόθεση Σάρβερ: «Το ΝΒΑ έκανε λάθος, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές»

Στο μήνυμά του ο «Βασιλιάς» ανέφερε: «Διάβασα τις ιστορίες του Σάρβερ αρκετές φορές. Πρέπει να είμαι ειλικρινής… Το πρωτάθλημα μας σίγουρα το έκανε λάθος. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί. Θα διαβάσετε όλες τις ιστορίες και θα αποφασίσετε μόνοι σας. Το είπα πριν και θα το ξαναπώ, δεν υπάρχει θέση σε αυτό το πρωτάθλημα για τέτοιες συμπεριφορές.

Αγαπώ αυτό το πρωτάθλημα και σέβομαι βαθύτατα την ηγεσία μας. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Δεν υπάρχει χώρος για μισογυνισμό, σεξισμό και ρατσισμό σε κανένα χώρο εργασίας. Δεν έχει σημασία αν είσαι ιδιοκτήτης της ομάδας ή παίζεις για την ομάδα. Διατηρούμε το πρωτάθλημα μας ως παράδειγμα των αξιών μας και αυτό δεν είναι».

